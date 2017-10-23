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    Расписание матчей 23-10-2017

    сентябрь 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1
    октябрь 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
    ноябрь 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3
    Предыдущий день Следующий день
    Бразилия. Серия А 2017, 30 тур
    23 октября, понедельник
    00:01
    Понте-Прета
    1:2
    Аваи
    Матч завершен
    23 октября, понедельник
    00:01
    Шапекоэнсе
    2:0
    Флуминенсе
    Матч завершен
    Россия. Молодежное первенство (2017/2018), 14 тур
    23 октября, понедельник
    12:00
    Локомотив (мол)
    0:1
    Краснодар (мол)
    Матч завершен
    Беларусь. Высшая лига 2017, 26 тур
    23 октября, понедельник
    18:00
    Днепр
    0:2
    БАТЭ
    Матч завершен
    23 октября, понедельник
    18:30
    Торпедо-БелАЗ
    1:1
    Минск
    Матч завершен
    Греция. Суперлига (2017/2018), 8 тур
    23 октября, понедельник
    19:30
    АЕК
    0:1
    Атромитос
    Матч завершен
    Россия. Премьер-лига (2017/2018), 14 тур
    23 октября, понедельник
    19:30
    Локомотив
    2:0
    Краснодар
    Матч завершен
    Турция. Суперлига (2017/2018), 9 тур
    23 октября, понедельник
    20:00
    Бешикташ
    1:1
    Истанбул Башакшехир
    Матч завершен
    Дания. Суперлига (2017/2018), 13 тур
    23 октября, понедельник
    20:00
    Рандерс
    1:1
    Ольборг
    Матч завершен
    Норвегия. Элитсериен 2017, 26 тур
    23 октября, понедельник
    20:00
    Одд
    1:0
    Лиллестрем
    Матч завершен
    Испания. Примера (2017/2018), 9 тур
    23 октября, понедельник
    21:00
    Реал Сосьедад
    1:1
    Эспаньол
    Матч завершен
    23 октября, понедельник
    22:00
    Депортиво
    1:2
    Жирона
    Матч завершен
    Португалия. Примейра (2017/2018), 9 тур
    23 октября, понедельник
    21:00
    Морейренcе
    0:1
    Брага
    Матч завершен
    23 октября, понедельник
    23:00
    Витория Гимараеш
    3:3
    Портимоненси
    Матч завершен
    Испания. Сегунда (2017/2018), 11 тур
    23 октября, понедельник
    21:30
    Леонеса
    0:0
    Альбасете
    Матч завершен
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