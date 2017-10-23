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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Депортиво - Жирона
Депортиво - Жирона: обзор матча 23 октября 2017
Депортиво
23.10.2017, понедельник, 22:00
Испания. Примера, 9 тур
1 : 2
Завершен
Жирона
51'
Лукас (П)
25'
Адай (П)
71'
Порту
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Депортиво - Жирона
90'
+6
Желтая карточка
Д. Луис
90'
+5
Желтая карточка
Б. Эспиноcа
90'
Желтая карточка
А. Гарсия
Желтая карточка
Гильерме
83'
80'
Желтая карточка
Й. Мохика
Желтая карточка
Ф. Картабия
76'
71'
ГОЛ! 1:2!
Порту
Пас отдал
О. Кайоде
69'
Желтая карточка
Адай
66'
Желтая карточка
А. Гранель
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Лукас
51'
27'
Желтая карточка
П. Понс
25'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Адай
Желтая карточка
Р. Альбентоса
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Депортиво
16
Луизиньо
ЛЗ
26
Сидней
ЦЗ
6
Рауль Альбентоса
ЦЗ
8
Гильерме
ЦП
5
Селсо Боргес
ЦП
8
Эмре Чолак
ЦП
8
Федерико Вальверде
ЦП
24
Хуанфран
ЦП
10
Федерико Картабия
ПВ
7
Лукас
ЦФ
Главный тренер
Антонио Идальго
Жирона
37
Яссин Буну
ВР
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
6
Хуанпе
ЦЗ
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
24
Пабло Маффео
ПЗ
8
Пере Понс
ОП
11
Адай
ЦП
24
Алеш Гарсия
ЦП
10
Борха Гарсия
АП
10
Порту
ПВ
80
Оларенваю Кайоде
ЦФ
Главный тренер
Кике Альварес
Депортиво
3
Фернандо Наварро
ЦЗ
11
Закария Баккали
ЛВ
5
Педро Москера
ЦП
20
Адриан
ЦФ
7
Флорин Андоне
ЦФ
Жирона
1
Горка Ирайсос
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
24
Давид Тимор
ОП
6
Алекс Гранель
ЦП
12
Дуглас Луис
ЦП
21
Марлос Морено
ПВ
14
Майкл Олунга
ЦФ
3-5-1-1
16
Луизиньо
6
Альбентоса
26
Сидней
5
Боргес
8
Чолак
8
Вальверде
24
Хуанфран
8
Гильерме
10
Картабия
7
Лукас
4-1-2-2-1
37
Буну
24
Маффео
6
Хуанпе
22
Рамальо
20
Эспиноcа
8
Понс
11
Адай
24
Гарсия
10
Порту
10
Гарсия
80
Кайоде
Остались в запасе
Депортиво
Жирона
11
Закария Баккали
ЛВ
3
Фернандо Наварро
ЦЗ
5
Педро Москера
ЦП
20
Адриан
ЦФ
7
Флорин Андоне
ЦФ
Главный тренер
Антонио Идальго
21
Марлос Морено
ПВ
1
Горка Ирайсос
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
24
Давид Тимор
ОП
6
Алекс Гранель
ЦП
12
Дуглас Луис
ЦП
14
Майкл Олунга
ЦФ
Главный тренер
Кике Альварес
Остались в запасе
11
Закария Баккали
ЛВ
3
Фернандо Наварро
ЦЗ
5
Педро Москера
ЦП
20
Адриан
ЦФ
7
Флорин Андоне
ЦФ
Остались в запасе
21
Марлос Морено
ПВ
1
Горка Ирайсос
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
24
Давид Тимор
ОП
6
Алекс Гранель
ЦП
12
Дуглас Луис
ЦП
14
Майкл Олунга
ЦФ
Главный тренер
Антонио Идальго
Главный тренер
Кике Альварес
Статистика матча Депортиво - Жирона
3
8
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
8
Матчи команд
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
3 : 2
11.10.2026
Депортиво
Жирона
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
- : -
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Овьедо
1 : 2
14.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Реал Сосьедад Б
1 : 0
31.10.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 11 тур
Жирона
5 : 1
24.10.2026
Сельта (Б)
Испания. Сегунда, 10 тур
Жирона
2 : 0
18.10.2026
ФК Андорра
Информация о матче
Стадион:
Риасор
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