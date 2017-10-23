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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Локомотив - Краснодар
Локомотив - Краснодар: обзор матча 23 октября 2017
Локомотив
23.10.2017, понедельник, 19:30
Россия. Премьер-лига, 14 тур
2 : 0
Завершен
Краснодар
25'
А. Миранчук
85'
М. Фернандеш
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Локомотив - Краснодар
Замена
А. Коломейцев
️️️️
А. Миранчук
90'
+1
ГОЛ! 2:0!
М. Фернандеш
85'
Замена
М. Рыбус
️️️️
А. Миранчук
76'
65'
Замена
В. Подберезкин
️️️️
Вандерсон
59'
Замена
Р. Лаборде
️️️️
Жоаозиньо
Желтая карточка
Д. Тарасов
45'
+1
ГОЛ! 1:0!
А. Миранчук
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
1
Гилерме
ВР
84
Михаил Лысов
ЛЗ
39
Неманья Пейчинович
ЦЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
27
Игорь Денисов
ОП
23
Дмитрий Тарасов
ОП
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
21
Антон Миранчук
АП
8
Джефферсон Фарфан
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Краснодар
88
Андрей Синицын
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
4
Андреас Гранквист
ЦЗ
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
7
Виктор Классон
ЛВ
94
Вандерсон
ЛВ
10
Маурисио Перейра
ЦП
18
Юрий Газинский
ЦП
22
Жоаозиньо
ПВ
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Шалимов
Локомотив
30
Никита Медведев
ВР
1
Антон Коченков
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛП
6
Дмитрий Баринов
ОП
18
Александр Коломейцев
ЦП
77
Аршак Корян
ПВ
24
Эдер
ЦФ
Краснодар
39
Матвей Сафонов
ВР
33
Станислав Крицюк
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
77
Шарль Каборе
ОП
10
Илья Жигулев
ЦП
10
Павел Мамаев
ЦП
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
21
Рикардо Лаборде
ПП
4-2-1-2-1
1
Гилерме
84
Лысов
39
Пейчинович
4
Кверквелия
20
Игнатьев
27
Денисов
23
Тарасов
99
Фернандеш
21
Миранчук
59
Миранчук
8
Фарфан
4-2-3-1
88
Синицын
98
Петров
4
Гранквист
27
Грицаенко
2
Рамирес
10
Перейра
18
Газинский
22
Жоаозиньо
7
Классон
94
Вандерсон
90
Смолов
21
Миранчук
31
Рыбус
31
Рыбус
21
Миранчук
59
Миранчук
18
Коломейцев
18
Коломейцев
59
Миранчук
94
Вандерсон
92
Подберезкин
92
Подберезкин
94
Вандерсон
22
Жоаозиньо
21
Лаборде
21
Лаборде
22
Жоаозиньо
Остались в запасе
Локомотив
Краснодар
30
Никита Медведев
ВР
1
Антон Коченков
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛП
6
Дмитрий Баринов
ОП
77
Аршак Корян
ПВ
24
Эдер
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
23
Михайло Ристич
ЛЗ
39
Матвей Сафонов
ВР
33
Станислав Крицюк
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
77
Шарль Каборе
ОП
10
Илья Жигулев
ЦП
10
Павел Мамаев
ЦП
Главный тренер
Игорь Шалимов
Остались в запасе
30
Никита Медведев
ВР
1
Антон Коченков
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛП
6
Дмитрий Баринов
ОП
77
Аршак Корян
ПВ
24
Эдер
ЦФ
Остались в запасе
23
Михайло Ристич
ЛЗ
39
Матвей Сафонов
ВР
33
Станислав Крицюк
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
77
Шарль Каборе
ОП
10
Илья Жигулев
ЦП
10
Павел Мамаев
ЦП
Главный тренер
Юрий Семин
Главный тренер
Игорь Шалимов
Статистика матча Локомотив - Краснодар
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Лапочкин
(Санкт-Петербург)
Стадион:
РЖД-Арена
Где смотреть матч:
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