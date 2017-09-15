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    Расписание матчей 15-09-2017

    август 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
    сентябрь 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1
    октябрь 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
    Предыдущий день Следующий день
    Россия. ПФЛ. Зона Запад (2017/2018), 9 тур
    15 сентября, пятница
    15:00
    Муром
    1:0
    Знамя Труда
    Матч завершен
    15 сентября, пятница
    18:30
    ЦРФСО
    0:3
    Казанка
    Матч завершен
    Россия. Молодежное первенство (2017/2018), 10 тур
    15 сентября, пятница
    15:30
    ЦСКА (мол)
    4:0
    Ростов (мол)
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Зона Центр (2017/2018), 9 тур
    15 сентября, пятница
    17:00
    Строгино
    0:1
    Металлург Л
    Матч завершен
    Чехия. Синот Лига (2017/2018), 7 тур
    15 сентября, пятница
    19:00
    Теплице
    0:0
    Богемианс 1905
    Матч завершен
    15 сентября, пятница
    19:00
    Дукла
    2:0
    Баник
    Матч завершен
    Дания. Суперлига (2017/2018), 9 тур
    15 сентября, пятница
    19:00
    Силькеборг
    1:0
    Оденсе
    Матч завершен
    15 сентября, пятница
    21:15
    Рандерс
    0:0
    Люнгбю
    Матч завершен
    Россия. Премьер-лига (2017/2018), 10 тур
    15 сентября, пятница
    19:30
    Арсенал
    1:0
    Динамо
    Матч завершен
    Турция. Суперлига (2017/2018), 5 тур
    15 сентября, пятница
    20:00
    Кайсериспор
    2:0
    Антальяспор
    Матч завершен
    Голландия. Эредивизие (2017/2018), 5 тур
    15 сентября, пятница
    21:00
    Спарта
    0:2
    АЗ Алкмаар
    Матч завершен
    Германия. Бундеслига (2017/2018), 4 тур
    15 сентября, пятница
    21:30
    Ганновер-96
    2:0
    Гамбург
    Матч завершен
    Бельгия. Про-Лига (2017/2018), 7 тур
    15 сентября, пятница
    21:30
    Брюгге
    2:0
    Мехелен
    Матч завершен
    Шотландия. Премьер-Лига (2017/2018), 6 тур
    15 сентября, пятница
    21:45
    Партик Тисл
    2:2
    Рейнджерс
    Матч завершен
    Франция. Лига 1 (2017/2018), 6 тур
    15 сентября, пятница
    21:45
    Тулуза
    0:1
    Бордо
    Матч завершен
    Испания. Сегунда (2017/2018), 5 тур
    15 сентября, пятница
    22:00
    Луго
    2:1
    Сарагоса
    Матч завершен
    Испания. Примера (2017/2018), 4 тур
    15 сентября, пятница
    22:00
    Эйбар
    1:0
    Леганес
    Матч завершен
    Англия. Премьер-лига (2017/2018), 5 тур
    15 сентября, пятница
    22:00
    Борнмут
    2:1
    Брайтон
    Матч завершен
    Португалия. Примейра (2017/2018), 6 тур
    15 сентября, пятница
    22:30
    Пасуш де Феррейра
    1:0
    Витория Сетубал
    Матч завершен
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