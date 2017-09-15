август 2017
сентябрь 2017
Россия. ПФЛ. Зона Запад (2017/2018), 9 тур
Россия. Молодежное первенство (2017/2018), 10 тур
15 сентября, пятница
15:30
Матч завершен
Россия. ПФЛ. Зона Центр (2017/2018), 9 тур
15 сентября, пятница
17:00
Матч завершен
Чехия. Синот Лига (2017/2018), 7 тур
Дания. Суперлига (2017/2018), 9 тур
Россия. Премьер-лига (2017/2018), 10 тур
Турция. Суперлига (2017/2018), 5 тур
15 сентября, пятница
20:00
Матч завершен
Голландия. Эредивизие (2017/2018), 5 тур
15 сентября, пятница
21:00
Матч завершен
Германия. Бундеслига (2017/2018), 4 тур
15 сентября, пятница
21:30
Матч завершен
Бельгия. Про-Лига (2017/2018), 7 тур
Шотландия. Премьер-Лига (2017/2018), 6 тур
15 сентября, пятница
21:45
Матч завершен
Франция. Лига 1 (2017/2018), 6 тур
Испания. Сегунда (2017/2018), 5 тур
Испания. Примера (2017/2018), 4 тур
Англия. Премьер-лига (2017/2018), 5 тур
Португалия. Примейра (2017/2018), 6 тур
15 сентября, пятница
22:30
Матч завершен