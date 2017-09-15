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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эйбар - Леганес
Эйбар - Леганес: обзор матча 15 сентября 2017
Эйбар
15.09.2017, пятница, 22:00
Испания. Примера, 4 тур
1 : 0
Завершен
Леганес
53'
А. Гальвез
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эйбар - Леганес
Замена
Шарлес
️️️️
Х. Хордан
87'
81'
Замена
Н. Амрабат
️️️️
Х. Наранхо
Замена
Г. Эскаланте
️️️️
Кике
77'
66'
Желтая карточка
М. Анхель Герреро
63'
Желтая карточка
Д. Сиовас
Замена
А. Арбилья
️️️️
Бебе
62'
61'
Замена
К. Бове
️️️️
Омар
ГОЛ! 1:0!
А. Гальвез
Пас отдал
Т. Инуи
53'
50'
Желтая карточка
Д. Рико
Желтая карточка
П. Оливейра
48'
Желтая карточка
Д. Гарсия
43'
25'
Желтая карточка
М. дос Сантос
13'
Замена
М. дос Сантос
️️️️
Э. Муньос
3'
Желтая карточка
Д. Брашанац
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эйбар
13
Марко Дмитрович
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
12
Бебе
ЛВ
14
Такаши Инуи
ЛВ
14
Дани Гарсия
ЦП
19
Хоан Хордан
ЦП
19
Кике
ЦФ
9
Серхио Энрих
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Леганес
25
Иван Куэльяр
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
21
Мартин Мантовани
ЦЗ
6
Эсекьель Муньос
ЦЗ
5
Унаи Бустинса
ЦЗ
22
Димитриос Сиовас
ЦЗ
24
Хосе Наранхо
ЦП
7
Омар
ЦП
18
Габриэл
ЦП
5
Дарко Брашанац
ЦП
10
Мигель Анхель Герреро
ЦФ
Главный тренер
Асьер Гаритано
Эйбар
13
Асьер Риесго
ВР
17
Давид Юнка
ЛЗ
23
Анайц Арбилья
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
17
Кристиан Ривера
ЦП
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
19
Шарлес
ЦФ
Леганес
13
Нерео Чампанье
ВР
15
Рауль Гарсия
ЛЗ
15
Мауро дос Сантос
ЦЗ
39
Эрик Моран
ЦП
14
Хави Эрасо
ЦП
39
Нордин Амрабат
ЦФ
12
Клаудио Бове
ЦФ
4-2-2-2
13
Дмитрович
3
Анхель
15
Оливейра
6
Гальвез
2
Капа
14
Дани Гарсия
19
Хордан
14
Инуи
12
Бебе
9
Энрих
19
Кике
3-2-4-1
25
Куэльяр
6
Муньос
5
Бустинса
22
Сиовас
21
Мантовани
15
Рико
7
Омар
18
Габриэл
5
Брашанац
24
Наранхо
10
Герреро
12
Бебе
23
Арбилья
23
Арбилья
12
Бебе
19
Кике
8
Эскаланте
8
Эскаланте
19
Кике
19
Хордан
19
Шарлес
19
Шарлес
19
Хордан
6
Муньос
15
дос Сантос
15
дос Сантос
6
Муньос
24
Наранхо
39
Амрабат
39
Амрабат
24
Наранхо
7
Омар
12
Бове
12
Бове
7
Омар
Остались в запасе
Эйбар
Леганес
13
Асьер Риесго
ВР
17
Давид Юнка
ЛЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
17
Кристиан Ривера
ЦП
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
13
Нерео Чампанье
ВР
15
Рауль Гарсия
ЛЗ
39
Эрик Моран
ЦП
14
Хави Эрасо
ЦП
Главный тренер
Асьер Гаритано
Остались в запасе
13
Асьер Риесго
ВР
17
Давид Юнка
ЛЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
17
Кристиан Ривера
ЦП
Остались в запасе
13
Нерео Чампанье
ВР
15
Рауль Гарсия
ЛЗ
39
Эрик Моран
ЦП
14
Хави Эрасо
ЦП
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Главный тренер
Асьер Гаритано
Статистика матча Эйбар - Леганес
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Эйбар
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
- : -
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Овьедо
3 : 1
12.10.2026
Эйбар
Леганес
Испания. Сегунда, 15 тур
ФК Андорра
- : -
20.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 14 тур
Леганес
3 : 1
13.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 13 тур
Леганес
1 : 3
07.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Леганес
0 : 1
16.10.2026
Кордоба
Информация о матче
Главный судья:
Хуан Мартинес Мунуэра
(Бенидорм)
Стадион:
Мунисипал де Ипуруа
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