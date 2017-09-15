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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Тулуза - Бордо
Тулуза - Бордо: обзор матча 15 сентября 2017
Тулуза
15.09.2017, пятница, 21:45
Франция. Лига 1, 6 тур
0 : 1
Завершен
Бордо
69'
Малком
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тулуза - Бордо
Желтая карточка
И. Силла
86'
85'
Желтая карточка
Ю. Сабали
69'
ГОЛ! 0:1!
Малком
Пас отдал
Ф. Камано
Желтая карточка
И. Диоп
62'
Желтая карточка
Д. Дурмаз
10'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тулуза
40
Альбан Лафон
ВР
6
Исса Диоп
ЦЗ
6
Кристофер Жульен
ЦЗ
29
Франсуа Мубандже
ЦЗ
98
Кельвен Амьен-Аду
ПЗ
11
Ола Тойвонен
ЦП
7
Сомалья
ЦП
16
Жанелли Имбула
ЦП
10
Джимми Дурмаз
ЦП
10
Корентен Жан
ЦФ
9
Анди Делор
ЦФ
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
Бордо
56
Бенуа Костиль
ВР
33
Вукашин Йованович
ЦЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
40
Франсуа Камано
ЛВ
21
Лукас Лерагер
ЦП
28
Жереми Тулалан
ЦП
13
Юнус Санкаре
ЦП
10
Малком
ПВ
12
Николя де Превилль
ЦФ
12
Тео Пелленар
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Тулуза
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
4
Иссиага Силла
ЛЗ
20
Стив Яго
ЦЗ
29
Алексис Бли
ОП
18
Янник Каюзак
ОП
14
Янн Бодигер
ЦП
29
Зинедин Машаш
ЦП
Бордо
40
Жером Приор
ВР
5
Игор Левчук
ЦЗ
18
Ярослав Плашил
ЦП
23
Валентин Вада
ЦП
7
Джонатан Кафу
ЦФ
19
Александре Менди
ЦФ
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
4-4-2
40
Лафон
6
Диоп
6
Жульен
29
Мубандже
98
Амьен-Аду
11
Тойвонен
16
Имбула
10
Дурмаз
7
Сомалья
9
Делор
10
Жан
2-3-2-2
56
Костиль
20
Сабали
33
Йованович
21
Лерагер
28
Тулалан
13
Санкаре
10
Малком
40
Камано
12
Пелленар
12
де Превилль
Остались в запасе
Тулуза
Бордо
29
Алексис Бли
ОП
4
Иссиага Силла
ЛЗ
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
20
Стив Яго
ЦЗ
18
Янник Каюзак
ОП
14
Янн Бодигер
ЦП
29
Зинедин Машаш
ЦП
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
40
Жером Приор
ВР
5
Игор Левчук
ЦЗ
18
Ярослав Плашил
ЦП
23
Валентин Вада
ЦП
7
Джонатан Кафу
ЦФ
19
Александре Менди
ЦФ
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Остались в запасе
29
Алексис Бли
ОП
4
Иссиага Силла
ЛЗ
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
20
Стив Яго
ЦЗ
18
Янник Каюзак
ОП
14
Янн Бодигер
ЦП
29
Зинедин Машаш
ЦП
Остались в запасе
40
Жером Приор
ВР
5
Игор Левчук
ЦЗ
18
Ярослав Плашил
ЦП
23
Валентин Вада
ЦП
7
Джонатан Кафу
ЦФ
19
Александре Менди
ЦФ
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
Главный тренер
Давид Гуйон
Статистика матча Тулуза - Бордо
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Тулуза
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
- : -
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 6 тур
Монако
2 : 2
10.10.2026
Тулуза
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Информация о матче
Стадион:
Муниципал
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 2
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