Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Расписание матчей 30-08-2017

    июль 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6
    август 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
    сентябрь 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1
    Предыдущий день Следующий день
    Россия. ПФЛ. Зона Восток (2017/2018), 19 тур
    30 августа, среда
    10:00
    Смена
    1:0
    Сахалин
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Зона Восток (2017/2018), 6 тур
    30 августа, среда
    12:30
    Чита
    2:2
    Иртыш
    Матч завершен
    30 августа, среда
    13:00
    Зенит
    0:0
    Динамо
    Матч завершен
    Россия. Молодежное первенство (2017/2018), 4 тур
    30 августа, среда
    17:00
    ЦСКА (мол)
    3:1
    Рубин (мол)
    Матч завершен
    • Читайте нас: 
    11