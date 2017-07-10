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    Расписание матчей 10-07-2017

    июнь 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2
    июль 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6
    август 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
    Предыдущий день Следующий день
    Бразилия. Серия А 2017, 12 тур
    10 июля, понедельник
    01:00
    Ботафого
    1:1
    Атлетико Минейро
    Матч завершен
    10 июля, понедельник
    01:00
    Сантос
    3:2
    Сан-Паулу
    Матч завершен
    Золотой кубок КОНКАКАФ 2017, 1 тур, группа C
    10 июля, понедельник
    02:00
    Кюрасао
    0:2
    Ямайка
    Матч завершен
    10 июля, понедельник
    04:30
    Мексика
    3:1
    Сальвадор
    Матч завершен
    Казахстан. Премьер-лига 2017, 19 тур
    10 июля, понедельник
    17:00
    Иртыш
    0:1
    Тобол
    Матч завершен
    Норвегия. Элитсериен 2017, 16 тур
    10 июля, понедельник
    20:00
    Сарпсборг 08
    3:3
    Лиллестрем
    Матч завершен
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