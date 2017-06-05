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    Расписание матчей 05-06-2017

    май 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4
    июнь 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2
    июль 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6
    Предыдущий день Следующий день
    Бразилия. Серия А 2017, 4 тур
    5 июня, понедельник
    01:00
    Крузейро
    0:2
    Шапекоэнсе
    Матч завершен
    США. МЛС 2017
    5 июня, понедельник
    02:30
    Орландо Сити
    0:0
    Чикаго Файр
    Матч завершен
    5 июня, понедельник
    05:00
    Сиэтл
    1:0
    Хьюстон
    Матч завершен
    Товарищеские матчи. Сборные 2017
    5 июня, понедельник
    20:45
    Северная Македония
    0:0
    Турция
    Матч завершен
    5 июня, понедельник
    21:30
    Венгрия
    0:3
    Россия
    Матч завершен
    5 июня, понедельник
    21:45
    Бельгия
    2:1
    Чехия
    Матч завершен
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