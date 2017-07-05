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    Расписание матчей 05-07-2017

    июнь 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2
    июль 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6
    август 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
    Предыдущий день Следующий день
    США. МЛС 2017
    5 июля, среда
    02:00
    Атланта Юнайтед
    4:2
    Сан-Хосе
    Матч завершен
    5 июля, среда
    02:00
    Миннесота Юнайтед
    0:1
    Коламбус
    Матч завершен
    5 июля, среда
    03:30
    Даллас
    4:2
    Ди Си Юнайтед
    Матч завершен
    5 июля, среда
    04:00
    Колорадо
    1:3
    Сиэтл
    Матч завершен
    5 июля, среда
    05:30
    Лос-Анджелес Гэлакси
    2:6
    Реал Солт-Лейк
    Матч завершен
    Товарищеские матчи 2017
    5 июля, среда
    18:30
    ЦСКА
    4:2
    Вииторул
    Матч завершен
    5 июля, среда
    19:00
    Копенгаген
    0:0
    Краснодар
    Матч завершен
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