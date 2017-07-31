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    Расписание матчей 31-07-2017

    июнь 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2
    июль 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6
    август 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
    Предыдущий день Следующий день
    Бразилия. Серия А 2017, 17 тур
    31 июля, понедельник
    01:00
    Гремио
    1:1
    Сантос
    Матч завершен
    31 июля, понедельник
    01:00
    Крузейро
    0:0
    Витория
    Матч завершен
    Беларусь. Высшая лига 2017, 16 тур
    31 июля, понедельник
    18:30
    Слуцк
    0:1
    Нафтан
    Матч завершен
    Россия. Премьер-лига (2017/2018), 3 тур
    31 июля, понедельник
    19:30
    Спартак
    2:0
    Краснодар
    Матч завершен
    Дания. Суперлига (2017/2018), 3 тур
    31 июля, понедельник
    20:00
    Силькеборг
    2:1
    Орхус
    Матч завершен
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