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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Спартак - Краснодар
Спартак - Краснодар: обзор матча 31 июля 2017
Спартак
31.07.2017, понедельник, 19:30
Россия. Премьер-лига, 3 тур
2 : 0
Завершен
Краснодар
38'
К. Промес (П)
45+1'
Фернандо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак - Краснодар
Замена
Л. Мельгарехо
️️️️
Л. Адриано
89'
Замена
А. Тимофеев
️️️️
А. Самедов
76'
75'
Замена
М. Ристич
️️️️
М. Перейра
58'
Замена
К. Рамирес
️️️️
А. Мартынович
58'
Замена
П. Мамаев
️️️️
Жоаозиньо
ГОЛ! 2:0!
Фернандо
45'
+1
ГОЛ с пенальти! 1:0!
К. Промес
38'
35'
Желтая карточка
А. Грицаенко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
32
Артем Ребров
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
10
Квинси Промес
ЛВ
20
Фернандо
ОП
88
Денис Глушаков
(К)
ЦП
19
Александр Самедов
ПВ
29
Зе Луиш
ЦФ
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Массимо Каррера
Краснодар
88
Андрей Синицын
ВР
14
Александр Мартынович
ЦЗ
4
Андреас Гранквист
(К)
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
27
Алексей Грицаенко
ПЗ
7
Виктор Классон
ЛВ
77
Шарль Каборе
ОП
10
Маурисио Перейра
ЦП
18
Юрий Газинский
ЦП
22
Жоаозиньо
ПП
94
Вандерсон
ЦФ
Главный тренер
Игорь Шалимов
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
81
Юрий Щербаков
ВР
10
Лоренцо Мельгарехо
ЛЗ
17
Георгий Тигиев
ЛЗ
2
Илья Кутепов
ЦЗ
33
Марко Петкович
ПЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
71
Ивелин Попов
ЦП
8
Артем Самсонов
ЦП
7
Джано
АП
77
Зелимхан Бакаев
АП
88
Денис Давыдов
ЦФ
Краснодар
16
Денис Адамов
ВР
39
Матвей Сафонов
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
5
Налдо
ЦЗ
2
Александр Жиров
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
10
Павел Мамаев
ЦП
10
Илья Жигулев
ЦП
93
Магомед-Шапи Сулейманов
РФ
4-1-1-2-2
32
Ребров
23
Комбаров
14
Джикия
16
Боккетти
38
Ещенко
20
Фернандо
88
Глушаков
10
Промес
19
Самедов
4
Адриано
29
Зе Луиш
4-1-3-1-1
88
Синицын
27
Грицаенко
14
Мартынович
4
Гранквист
98
Петров
77
Каборе
22
Жоаозиньо
18
Газинский
10
Перейра
7
Классон
94
Вандерсон
4
Адриано
10
Мельгарехо
10
Мельгарехо
4
Адриано
19
Самедов
94
Тимофеев
94
Тимофеев
19
Самедов
10
Перейра
23
Ристич
23
Ристич
10
Перейра
14
Мартынович
2
Рамирес
2
Рамирес
14
Мартынович
22
Жоаозиньо
10
Мамаев
10
Мамаев
22
Жоаозиньо
Остались в запасе
Спартак
Краснодар
98
Александр Максименко
ВР
81
Юрий Щербаков
ВР
17
Георгий Тигиев
ЛЗ
2
Илья Кутепов
ЦЗ
33
Марко Петкович
ПЗ
71
Ивелин Попов
ЦП
8
Артем Самсонов
ЦП
7
Джано
АП
77
Зелимхан Бакаев
АП
88
Денис Давыдов
ЦФ
Главный тренер
Массимо Каррера
16
Денис Адамов
ВР
39
Матвей Сафонов
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
5
Налдо
ЦЗ
2
Александр Жиров
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
10
Илья Жигулев
ЦП
93
Магомед-Шапи Сулейманов
РФ
Главный тренер
Игорь Шалимов
Остались в запасе
98
Александр Максименко
ВР
81
Юрий Щербаков
ВР
17
Георгий Тигиев
ЛЗ
2
Илья Кутепов
ЦЗ
33
Марко Петкович
ПЗ
71
Ивелин Попов
ЦП
8
Артем Самсонов
ЦП
7
Джано
АП
77
Зелимхан Бакаев
АП
88
Денис Давыдов
ЦФ
Остались в запасе
16
Денис Адамов
ВР
39
Матвей Сафонов
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
5
Налдо
ЦЗ
2
Александр Жиров
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
10
Илья Жигулев
ЦП
93
Магомед-Шапи Сулейманов
РФ
Главный тренер
Массимо Каррера
Главный тренер
Игорь Шалимов
Статистика матча Спартак - Краснодар
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Лапочкин
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Дмитрий Жвакин (Ленинградская область)
Егор Болховитин (Ленинградская область)
Резервный судья:
Евгений Турбин (Дмитров)
Инспектор:
Сергей Мартынов (Москва)
Стадион:
Лукойл Арена
Где смотреть матч:
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