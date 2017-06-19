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    Расписание матчей 19-06-2017

    май 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4
    июнь 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2
    июль 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6
    Предыдущий день Следующий день
    США. МЛС 2017
    19 июня, понедельник
    00:01
    Филадельфия Юнион
    0:2
    Нью-Йорк Ред Буллз
    Матч завершен
    Бразилия. Серия А 2017, 8 тур
    19 июня, понедельник
    01:00
    Спорт Ресифи
    1:3
    Витория
    Матч завершен
    Кубок конфедераций 2017, 1 тур, группа B
    19 июня, понедельник
    18:00
    Австралия
    2:3
    Германия
    Матч завершен
    Норвегия. Элитсериен 2017, 13 тур
    19 июня, понедельник
    20:00
    Бранн
    5:0
    Стабек
    Матч завершен
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