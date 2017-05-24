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    Расписание матчей 24-05-2017

    апрель 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
    май 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4
    июнь 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2
    Предыдущий день Следующий день
    Россия. ПФЛ. Зона Восток (2016/2017), 22 тур
    24 мая, среда
    11:00
    Сахалин
    1:2
    Динамо
    Матч завершен
    24 мая, среда
    11:00
    Смена
    4:2
    Иртыш
    Матч завершен
    24 мая, среда
    13:00
    Зенит
    2:0
    Чита
    Матч завершен
    Греция. Еврокубковый плей-офф (2016/2017), 4 тур
    24 мая, среда
    18:15
    Паниониос
    0:1
    ПАОК
    Матч завершен
    24 мая, среда
    20:30
    Панатинаикос
    1:0
    АЕК
    Матч завершен
    Беларусь. Высшая лига 2017, 10 тур
    24 мая, среда
    18:15
    Динамо
    2:2
    Шахтер
    Матч завершен
    24 мая, среда
    19:00
    Днепр
    1:0
    Динамо-Брест
    Матч завершен
    Лига Европы (2016/2017), Финал
    24 мая, среда
    21:45
    Аякс
    0:2
    Манчестер Юнайтед
    Матч завершен
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