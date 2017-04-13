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    Расписание матчей 13-04-2017

    март 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2
    апрель 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
    май 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4
    Предыдущий день Следующий день
    Англия. Чемпионшип (2016/2017), 42 тур
    13 апреля, четверг
    21:45
    Уиган Атлетик
    3:2
    Барнсли
    Матч завершен
    Лига Европы (2016/2017), 1/4 финала, первый матч
    13 апреля, четверг
    22:05
    Андерлехт
    1:1
    Манчестер Юнайтед
    Матч завершен
    13 апреля, четверг
    22:05
    Сельта
    3:2
    Генк
    Матч завершен
    13 апреля, четверг
    22:05
    Аякс
    2:0
    Шальке-04
    Матч завершен
    13 апреля, четверг
    22:05
    Лион
    2:1
    Бешикташ
    Матч завершен
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