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    Расписание матчей 02-03-2017

    февраль 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5
    март 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2
    апрель 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
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    Россия. Молодежное первенство (2016/2017), 18 тур
    2 марта, четверг
    14:00
    Томь (мол)
    0:0
    Ростов (мол)
    Матч завершен
    Испания. Примера (2016/2017), 25 тур
    2 марта, четверг
    22:45
    Депортиво
    1:1
    Атлетико
    Матч завершен
    2 марта, четверг
    23:30
    Севилья
    1:0
    Атлетик
    Матч завершен
    Франция. Кубок (2016/2017), 1/8 финала
    2 марта, четверг
    23:00
    Бержерац
    1:2
    Лилль
    Матч завершен
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