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    Расписание матчей 04-04-2017

    март 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2
    апрель 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
    май 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4
    Предыдущий день Следующий день
    Казахстан. Премьер-лига 2017, 18 тур
    4 апреля, вторник
    13:00
    Тобол
    1:0
    Ордабасы
    Матч завершен
    4 апреля, вторник
    16:30
    Кайрат
    1:1
    Иртыш
    Матч завершен
    Франция. Кубок (2016/2017), 1/4 финала
    4 апреля, вторник
    19:00
    Фрежюс
    0:1
    Генгам
    Матч завершен
    4 апреля, вторник
    22:00
    Монако
    2:1
    Лилль
    Матч завершен
    Голландия. Эредивизие (2016/2017), 29 тур
    4 апреля, вторник
    19:30
    Экселсиор
    1:3
    Утрехт
    Матч завершен
    4 апреля, вторник
    21:45
    Херенвен
    3:0
    Спарта
    Матч завершен
    Испания. Примера (2016/2017), 30 тур
    4 апреля, вторник
    20:30
    Атлетик
    2:0
    Эспаньол
    Матч завершен
    4 апреля, вторник
    22:30
    Атлетико
    1:0
    Реал Сосьедад
    Матч завершен
    4 апреля, вторник
    22:30
    Бетис
    0:1
    Вильярреал
    Матч завершен
    Германия. Бундеслига (2016/2017), 27 тур
    4 апреля, вторник
    21:00
    Боруссия
    3:0
    Гамбург
    Матч завершен
    4 апреля, вторник
    21:00
    Вердер
    3:0
    Шальке-04
    Матч завершен
    4 апреля, вторник
    21:00
    Кельн
    1:0
    Айнтрахт
    Матч завершен
    4 апреля, вторник
    21:00
    Хоффенхайм
    1:0
    Бавария
    Матч завершен
    Шотландия. Премьер-Лига (2016/2017), 31 тур
    4 апреля, вторник
    21:45
    Абердин
    1:0
    Инвернесс
    Матч завершен
    4 апреля, вторник
    21:45
    Росс Каунти
    2:1
    Данди
    Матч завершен
    Италия. Кубок (2016/2017), 1/2 финала, ответный матч
    4 апреля, вторник
    21:45
    Рома
    3:2
    Лацио
    Матч завершен
    Англия. Чемпионшип (2016/2017), 40 тур
    4 апреля, вторник
    21:45
    Астон Вилла
    1:0
    Куинз Парк Рейнджерс
    Матч завершен
    4 апреля, вторник
    21:45
    Барнсли
    0:0
    Кардифф
    Матч завершен
    4 апреля, вторник
    21:45
    Брентфорд
    2:0
    Лидс
    Матч завершен
    4 апреля, вторник
    21:45
    Брайтон
    3:1
    Бирмингем Сити
    Матч завершен
    4 апреля, вторник
    21:45
    Дерби Каунти
    4:2
    Фулхэм
    Матч завершен
    4 апреля, вторник
    21:45
    Ипсвич Таун
    3:0
    Уиган Атлетик
    Матч завершен
    4 апреля, вторник
    21:45
    Престон
    5:0
    Бристоль Сити
    Матч завершен
    4 апреля, вторник
    21:45
    Ротерхэм
    0:2
    Шеффилд Уэнсдэй
    Матч завершен
    4 апреля, вторник
    21:45
    Вулверхэмптон
    1:0
    Ноттингем Форест
    Матч завершен
    4 апреля, вторник
    22:00
    Рединг
    3:1
    Блэкберн
    Матч завершен
    Англия. Премьер-лига (2016/2017), 31 тур
    4 апреля, вторник
    21:45
    Бернли
    1:0
    Сток Сити
    Матч завершен
    4 апреля, вторник
    21:45
    Лестер
    2:0
    Сандерленд
    Матч завершен
    4 апреля, вторник
    21:45
    Уотфорд
    2:0
    Вест Бромвич
    Матч завершен
    4 апреля, вторник
    22:00
    Манчестер Юнайтед
    1:1
    Эвертон
    Матч завершен
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