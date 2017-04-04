март 2017
апрель 2017
Казахстан. Премьер-лига 2017, 18 тур
Франция. Кубок (2016/2017), 1/4 финала
Голландия. Эредивизие (2016/2017), 29 тур
Испания. Примера (2016/2017), 30 тур
4 апреля, вторник
22:30
Матч завершен
4 апреля, вторник
22:30
Матч завершен
Германия. Бундеслига (2016/2017), 27 тур
Шотландия. Премьер-Лига (2016/2017), 31 тур
Италия. Кубок (2016/2017), 1/2 финала, ответный матч
Англия. Чемпионшип (2016/2017), 40 тур
4 апреля, вторник
21:45
Матч завершен
4 апреля, вторник
21:45
Матч завершен
4 апреля, вторник
21:45
Матч завершен
4 апреля, вторник
21:45
Матч завершен
4 апреля, вторник
21:45
Матч завершен
4 апреля, вторник
21:45
Матч завершен
4 апреля, вторник
21:45
Матч завершен
Англия. Премьер-лига (2016/2017), 31 тур
4 апреля, вторник
21:45
Матч завершен
4 апреля, вторник
21:45
Матч завершен
4 апреля, вторник
22:00
Матч завершен