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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Росс Каунти - Данди
Росс Каунти - Данди: обзор матча 04 апреля 2017
Росс Каунти
04.04.2017, вторник, 21:45
Шотландия. Премьер-Лига, 31 тур
2 : 1
Завершен
Данди
7'
Т. Чоу
90'
Л. Бойс (П)
45'
Д. О'Ди (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Росс Каунти - Данди
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Л. Бойс
90'
61'
Замена
К. Уайтон
️️️️
Х. Оямаа
52'
Желтая карточка
П. Макгоуэн
45'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. О'Ди
27'
Желтая карточка
Д. О'Ди
Желтая карточка
Э. Дэйвис
25'
ГОЛ! 1:0!
Т. Чоу
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Росс Каунти
1
Скотт Фокс
ВР
15
Эндрю Дэйвис
ЦЗ
22
Маркус Фрэйзер
ПЗ
26
Мартин Вудс
ЦП
18
Тим Чоу
ЦП
7
Майкл Гардин
ПП
27
Лиам Бойс
ЦФ
11
Крейг Кюрран
ЦФ
Главный тренер
Малки Маккей
Данди
19
Скотт Бэйн
ВР
4
Кевин Холт
ЛЗ
30
Кэмми Керр
ЦЗ
21
Даррен О'Ди
ЦЗ
8
Хенрик Оямаа
ЦФ
18
Пол Макгоуэн
ЦФ
Главный тренер
Тони Догерти
Росс Каунти
1
Аарон МакКари
ВР
8
Алекс Шалк
ЦФ
Данди
1
Дэвид Митчелл
ВР
17
Ник Росс
ЛП
33
Крейг Уайтон
ЦФ
2-3-2
1
Фокс
15
Дэйвис
22
Фрэйзер
26
Вудс
18
Чоу
7
Гардин
11
Кюрран
27
Бойс
3-2
19
Бэйн
30
Керр
21
О'Ди
4
Холт
18
Макгоуэн
8
Оямаа
8
Оямаа
33
Уайтон
33
Уайтон
8
Оямаа
Остались в запасе
Росс Каунти
Данди
1
Аарон МакКари
ВР
8
Алекс Шалк
ЦФ
Главный тренер
Малки Маккей
1
Дэвид Митчелл
ВР
17
Ник Росс
ЛП
Главный тренер
Тони Догерти
Остались в запасе
1
Аарон МакКари
ВР
8
Алекс Шалк
ЦФ
Остались в запасе
1
Дэвид Митчелл
ВР
17
Ник Росс
ЛП
Главный тренер
Малки Маккей
Главный тренер
Тони Догерти
Статистика матча Росс Каунти - Данди
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 36 тур
Рэйт Роверс
3 : 2
01.05.2026
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 35 тур
Росс Каунти
4 : 0
25.04.2026
Гринок Мортон
Шотландия. Чемпионшип, 34 тур
Росс Каунти
2 : 1
18.04.2026
Эйр Юнайтед
Шотландия. Чемпионшип, 33 тур
Куинз Парк
1 : 0
10.04.2026
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 32 тур
Росс Каунти
0 : 4
04.04.2026
Эйрдрионианс
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Данди
- : -
21.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Джонстон
2 : 1
07.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Данди
3 : 1
28.10.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Сент-Миррен
2 : 1
24.10.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Данди
2 : 2
17.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 8 тур
Фалкирк
0 : 0
10.10.2026
Данди
Информация о матче
Стадион:
Глобал Энерджи Стэдиум
Новости команд
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Росс Каунти
Данди
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7
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7
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2018.11.11 22:51
7
Черчесов: «Сравнения с Гагариным? Да, меня практически отправили в космос»
2018.07.15 06:08
7
Дзюба вышел на второе место на ЧМ-2018 по системе «гол+пас»
2018.07.07 22:14
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Реднапп: «У Слуцкого просто не было хороших игроков на Евро-2016»
2016.09.27 11:13
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Первый тренер Жиркова: «У Юры великолепное чувство мяча и светлая голова»
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2017.05.09 16:59
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