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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ипсвич Таун - Уиган Атлетик
Ипсвич Таун - Уиган Атлетик: обзор матча 04 апреля 2017
Ипсвич Таун
04.04.2017, вторник, 21:45
Англия. Чемпионшип, 40 тур
3 : 0
Завершен
Уиган Атлетик
22'
Д. МакГолдрик
30'
Ф. Сирс
85'
Ф. Сирс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ипсвич Таун - Уиган Атлетик
Замена
Д. Самуэль
️️️️
Д. МакГолдрик
90'
+1
ГОЛ! 3:0!
Ф. Сирс
85'
81'
Желтая карточка
М. Пауэр
79'
Замена
Г. Обертан
️️️️
Ш. МакДональд
Замена
К. Брю
️️️️
Э. Хьюс
77'
75'
Замена
К. Коннолли
️️️️
С. Уорнок
Желтая карточка
Г. Уорд
68'
Желтая карточка
Т. Дьягурага
60'
59'
Желтая карточка
Д. Берн
Желтая карточка
М. Кенлок
55'
Замена
Т. Смит
️️️️
С. Тэйлор
45'
+2
45'
Замена
А. Гилби
️️️️
Д. Перкинс
ГОЛ! 2:0!
Ф. Сирс
Пас отдал
Д. МакГолдрик
30'
ГОЛ! 1:0!
Д. МакГолдрик
Пас отдал
М. Кенлок
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ипсвич Таун
33
Бартош Биалковски
ВР
6
Кристоф Берра
ЦЗ
12
Джордан Спенс
ЦЗ
30
Майлс Кенлок
ЦЗ
27
Стивен Тэйлор
ЦЗ
4
Люк Чамберс
ЦЗ
18
Грант Уорд
ЦП
44
Эмир Хьюс
ЦП
8
Тумани Дьягурага
ЦП
20
Фредди Сирс
ЦФ
17
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
Уиган Атлетик
13
Мэттью Гилкс
ВР
23
Джейк Бакстон
ЦЗ
20
Крейг Морган
ЦЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
3
Стивен Уорнок
ЛП
24
Майкл Якобс
ЛВ
16
Шон МакДональд
ОП
27
Райан Колклоу
ЦП
6
Джейми Хансон
ПП
8
Макс Пауэр
ПП
4
Дэвид Перкинс
ЦФ
Главный тренер
Уоррен Джойс
Ипсвич Таун
1
Дин Геркен
ВР
15
Томми Смит
ЦЗ
10
Джонатан Уильямс
ЦП
17
Кевин Брю
ЦП
9
Доминик Самуэль
ЦФ
11
Бретт Питман
ЦФ
19
Киффер Мур
ЦФ
Уиган Атлетик
1
Якоб Хаугор
ВР
6
Каллум Коннолли
ЦЗ
4
Алекс Брюс
ЦЗ
8
Алекс Гилби
ЦП
29
Джек Бирн
ЦП
33
Рис Джеймс
ЦП
32
Габриэль Обертан
ПП
3-2-3-2
33
Биалковски
30
Кенлок
27
Тэйлор
4
Чамберс
12
Спенс
6
Берра
18
Уорд
44
Хьюс
8
Дьягурага
17
МакГолдрик
20
Сирс
3-1-4-1-1
13
Гилкс
23
Бакстон
20
Морган
33
Берн
16
МакДональд
8
Пауэр
6
Хансон
27
Колклоу
3
Уорнок
24
Якобс
4
Перкинс
27
Тэйлор
15
Смит
15
Смит
27
Тэйлор
44
Хьюс
17
Брю
17
Брю
44
Хьюс
17
МакГолдрик
9
Самуэль
9
Самуэль
17
МакГолдрик
3
Уорнок
6
Коннолли
6
Коннолли
3
Уорнок
4
Перкинс
8
Гилби
8
Гилби
4
Перкинс
16
МакДональд
32
Обертан
32
Обертан
16
МакДональд
Остались в запасе
Ипсвич Таун
Уиган Атлетик
1
Дин Геркен
ВР
10
Джонатан Уильямс
ЦП
11
Бретт Питман
ЦФ
19
Киффер Мур
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
1
Якоб Хаугор
ВР
4
Алекс Брюс
ЦЗ
29
Джек Бирн
ЦП
33
Рис Джеймс
ЦП
Главный тренер
Уоррен Джойс
Остались в запасе
1
Дин Геркен
ВР
10
Джонатан Уильямс
ЦП
11
Бретт Питман
ЦФ
19
Киффер Мур
ЦФ
Остались в запасе
1
Якоб Хаугор
ВР
4
Алекс Брюс
ЦЗ
29
Джек Бирн
ЦП
33
Рис Джеймс
ЦП
Главный тренер
Мик МакКарти
Главный тренер
Уоррен Джойс
Статистика матча Ипсвич Таун - Уиган Атлетик
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Манчестер Сити
3 : 2
17.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Ипсвич Таун
2 : 1
10.10.2026
Фулхэм
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
- : -
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Информация о матче
Главный судья:
Энди Дэвис
(Хэмпшир)
Стадион:
Портмен Роуд
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