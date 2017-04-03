март 2017
апрель 2017
США. МЛС 2017
3 апреля, понедельник
04:00
Матч завершен
Россия. ПФЛ. Зона Запад (2016/2017), 17 тур
3 апреля, понедельник
17:00
Матч завершен
Россия. ПФЛ. Зона Центр (2016/2017), 17 тур
Россия. ПФЛ. Зона Центр (2016/2017), 19 тур
Россия. Премьер-лига (2016/2017), 21 тур
Дания. Плей-офф (2016/2017), 1 тур, группа 1
3 апреля, понедельник
20:00
Матч завершен
Норвегия. Элитсериен 2017, 1 тур
Турция. Суперлига (2016/2017), 26 тур
3 апреля, понедельник
20:00
Матч завершен
Испания. Сегунда (2016/2017), 32 тур
Италия. Серия А (2016/2017), 30 тур
Испания. Примера (2016/2017), 29 тур
3 апреля, понедельник
21:45
Матч завершен