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    Расписание матчей 03-04-2017

    март 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2
    апрель 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
    май 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4
    Предыдущий день Следующий день
    США. МЛС 2017
    3 апреля, понедельник
    04:00
    Портленд
    1:1
    Нью-Инглэнд Революшн
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Зона Запад (2016/2017), 17 тур
    3 апреля, понедельник
    14:00
    Псков-747
    1:1
    Строгино
    Матч завершен
    3 апреля, понедельник
    17:00
    Олимп-Долгопрудный
    4:0
    Торпедо Вл
    Матч завершен
    3 апреля, понедельник
    18:00
    ЦРФСО
    2:2
    Москва
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Зона Центр (2016/2017), 17 тур
    3 апреля, понедельник
    17:00
    Энергомаш
    0:1
    Чертаново
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Зона Центр (2016/2017), 19 тур
    3 апреля, понедельник
    17:00
    Динамо Бр
    3:0
    Орел
    Тех. поражение
    Россия. Премьер-лига (2016/2017), 21 тур
    3 апреля, понедельник
    19:30
    Ростов
    0:0
    Краснодар
    Матч завершен
    3 апреля, понедельник
    19:30
    Спартак
    3:2
    Оренбург
    Матч завершен
    Дания. Плей-офф (2016/2017), 1 тур, группа 1
    3 апреля, понедельник
    20:00
    Сендерийск
    1:2
    Копенгаген
    Матч завершен
    Норвегия. Элитсериен 2017, 1 тур
    3 апреля, понедельник
    20:00
    Волеренга
    1:0
    Викинг
    Матч завершен
    Турция. Суперлига (2016/2017), 26 тур
    3 апреля, понедельник
    20:00
    Галатасарай
    4:0
    Аданаспор
    Матч завершен
    Испания. Сегунда (2016/2017), 32 тур
    3 апреля, понедельник
    21:00
    Севилья
    1:1
    Нумансия
    Матч завершен
    Италия. Серия А (2016/2017), 30 тур
    3 апреля, понедельник
    21:45
    Интер
    1:2
    Сампдория
    Матч завершен
    Испания. Примера (2016/2017), 29 тур
    3 апреля, понедельник
    21:45
    Сельта
    3:1
    Лас-Пальмас
    Матч завершен
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