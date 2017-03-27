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    Расписание матчей 27-03-2017

    февраль 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5
    март 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2
    апрель 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
    Предыдущий день Следующий день
    Россия. ФНЛ (2016/2017), 28 тур
    27 марта, понедельник
    13:00
    Тамбов
    1:0
    Енисей
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Зона Юг (2016/2017), 20 тур
    27 марта, понедельник
    15:00
    Чайка
    2:0
    Кубань-2
    Матч завершен
    Товарищеские матчи. Сборные 2017
    27 марта, понедельник
    19:15
    Турция
    3:1
    Молдавия
    Матч завершен
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