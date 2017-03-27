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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Тамбов - Енисей
Тамбов - Енисей: обзор матча 27 марта 2017
Тамбов
27.03.2017, понедельник, 13:00
Россия. ФНЛ, 28 тур
1 : 0
Завершен
Енисей
90+4'
Р. Григорян (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тамбов - Енисей
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Р. Григорян
90'
+4
90'
Желтая карточка
И. Гультяев
85'
Замена
А. Малоян
️️️️
Е. Иванов
Замена
Р. Григорян
️️️️
А. Делькин
80'
Замена
Е. Шляков
️️️️
М. Быстров
76'
74'
Замена
А. Саркисов
️️️️
А. Алиев
62'
Замена
А. Козлов
️️️️
М. Комков
Замена
А. Часовских
️️️️
О. Чернышов
59'
Замена
В. Сорокин
️️️️
Д. Дорожкин
59'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тамбов
81
Олег Смирнов
ВР
20
Александр Столяренко
ЦЗ
4
Марат Быстров
ЦЗ
29
Александр Горбатюк
ЦЗ
22
Алексей Рыбин
ПЗ
66
Александр Дутов
ОП
27
Андрей Мурнин
ЦП
70
Сергей Шевчук
ЦП
7
Олег Чернышов
ПВ
90
Артем Делькин
ЦФ
13
Денис Дорожкин
ЦФ
Енисей
1
Михаил Опарин
ВР
23
Максим Васильев
ЦЗ
15
Росин Колев
ЦЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
22
Петр Тен
ПЗ
35
Илья Гультяев
ПЗ
83
Александр Харитонов
ЛП
10
Азер Алиев
ЦП
8
Егор Иванов
ЦП
10
Михаил Комков
ПП
22
Сергей Самодин
ЦФ
Главный тренер
Андрей Тихонов
Тамбов
1
Денис Вавилин
ВР
3
Святослав Шабанов
ЦЗ
19
Алексей Михалев
ЦЗ
55
Евгений Шляков
ПЗ
28
Роман Григорян
ЦП
15
Валерий Сорокин
ПП
15
Андрей Часовских
ЦФ
Енисей
31
Милое Прекович
ВР
39
Сергей Цуканов
ЦЗ
27
Павел Рожков
ОП
44
Михаил Тихонов
ПВ
0
Артур Малоян
ЦФ
11
Артур Саркисов
ЦФ
32
Андрей Козлов
ЦФ
4-1-2-1-2
81
Смирнов
20
Столяренко
4
Быстров
29
Горбатюк
22
Рыбин
66
Дутов
27
Мурнин
70
Шевчук
7
Чернышов
13
Дорожкин
90
Делькин
3-2-4-1
1
Опарин
4
Чичерин
23
Васильев
15
Колев
35
Гультяев
22
Тен
10
Комков
10
Алиев
8
Иванов
83
Харитонов
22
Самодин
7
Чернышов
15
Часовских
15
Часовских
7
Чернышов
4
Быстров
55
Шляков
55
Шляков
4
Быстров
90
Делькин
28
Григорян
28
Григорян
90
Делькин
13
Дорожкин
15
Сорокин
15
Сорокин
13
Дорожкин
8
Иванов
0
Малоян
0
Малоян
8
Иванов
10
Алиев
11
Саркисов
11
Саркисов
10
Алиев
10
Комков
32
Козлов
32
Козлов
10
Комков
Остались в запасе
Тамбов
Енисей
3
Святослав Шабанов
ЦЗ
1
Денис Вавилин
ВР
19
Алексей Михалев
ЦЗ
44
Михаил Тихонов
ПВ
27
Павел Рожков
ОП
31
Милое Прекович
ВР
39
Сергей Цуканов
ЦЗ
Главный тренер
Андрей Тихонов
Остались в запасе
3
Святослав Шабанов
ЦЗ
1
Денис Вавилин
ВР
19
Алексей Михалев
ЦЗ
Остались в запасе
44
Михаил Тихонов
ПВ
27
Павел Рожков
ОП
31
Милое Прекович
ВР
39
Сергей Цуканов
ЦЗ
Главный тренер
Андрей Тихонов
Статистика матча Тамбов - Енисей
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Тамбов
1 : 5
16.05.2021
Зенит
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Ахмат
3 : 1
07.05.2021
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Ростов
2 : 0
02.05.2021
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Тамбов
2 : 5
24.04.2021
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Арсенал
4 : 0
18.04.2021
Тамбов
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
- : -
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Информация о матче
Главный судья:
Павел Кукуян
(Сочи)
Стадион:
Родина
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