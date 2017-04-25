март 2017
апрель 2017
Россия. Молодежное первенство (2016/2017), 25 тур
25 апреля, вторник
12:00
Матч завершен
25 апреля, вторник
12:00
Матч завершен
25 апреля, вторник
14:00
Матч завершен
25 апреля, вторник
15:00
Матч завершен
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье (2016/2017), 20 тур
25 апреля, вторник
18:00
Матч завершен
Россия. Премьер-лига (2016/2017), 25 тур
Испания. Примера (2016/2017), 34 тур
Бельгия. Плей-офф (2016/2017), 5 тур
Германия. Кубок (2016/2017), 1/2 финала
Англия. Чемпионшип (2016/2017), 28 тур
25 апреля, вторник
21:45
Матч завершен
Англия. Премьер-лига (2016/2017), 34 тур
25 апреля, вторник
21:45
Матч завершен
Франция. Кубок (2016/2017), 1/2 финала