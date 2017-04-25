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    Расписание матчей 25-04-2017

    март 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2
    апрель 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
    май 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4
    Предыдущий день Следующий день
    Россия. Молодежное первенство (2016/2017), 25 тур
    25 апреля, вторник
    12:00
    Арсенал Т (мол)
    2:0
    Кр. Советов (мол)
    Матч завершен
    25 апреля, вторник
    12:00
    ЦСКА (мол)
    2:0
    Локомотив (мол)
    Матч завершен
    25 апреля, вторник
    14:00
    Оренбург (мол)
    1:1
    Зенит (мол)
    Матч завершен
    25 апреля, вторник
    15:00
    Рубин (мол)
    0:2
    Ахмат (мол)
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье (2016/2017), 20 тур
    25 апреля, вторник
    18:00
    Сызрань-2003
    2:0
    Динамо
    Матч завершен
    Россия. Премьер-лига (2016/2017), 25 тур
    25 апреля, вторник
    19:30
    Спартак
    1:0
    Урал
    Матч завершен
    25 апреля, вторник
    19:30
    Ростов
    1:0
    Уфа
    Матч завершен
    Испания. Примера (2016/2017), 34 тур
    25 апреля, вторник
    20:30
    Спортинг
    1:1
    Эспаньол
    Матч завершен
    25 апреля, вторник
    21:30
    Гранада
    0:2
    Малага
    Матч завершен
    25 апреля, вторник
    22:30
    Атлетико
    0:1
    Вильярреал
    Матч завершен
    Бельгия. Плей-офф (2016/2017), 5 тур
    25 апреля, вторник
    21:30
    Роселар
    2:3
    Кортрейк
    Матч завершен
    25 апреля, вторник
    21:30
    Юнион СЖ
    1:3
    Льерс
    Матч завершен
    25 апреля, вторник
    21:30
    Стандард
    0:2
    Ваасланд-Беверен
    Матч завершен
    25 апреля, вторник
    21:30
    Зюлте-Варегем
    0:2
    Гент
    Матч завершен
    Германия. Кубок (2016/2017), 1/2 финала
    25 апреля, вторник
    21:45
    Боруссия
    1:1
    (6:7)п
    Айнтрахт
    Матч завершен
    Англия. Чемпионшип (2016/2017), 28 тур
    25 апреля, вторник
    21:45
    Вулверхэмптон
    0:1
    Хаддерсфилд Таун
    Матч завершен
    Англия. Премьер-лига (2016/2017), 34 тур
    25 апреля, вторник
    21:45
    Челси
    4:2
    Саутгемптон
    Матч завершен
    Франция. Кубок (2016/2017), 1/2 финала
    25 апреля, вторник
    22:00
    Анжер
    2:0
    Генгам
    Матч завершен
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