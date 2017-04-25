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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Оренбург (мол) - Зенит (мол)
Оренбург (мол) - Зенит (мол): обзор матча 25 апреля 2017
Оренбург (мол)
25.04.2017, вторник, 14:00
Россия. Молодежное первенство, 25 тур
1 : 1
Завершен
Зенит (мол)
60'
С. Митренко
90+3'
Е. Денисов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Оренбург (мол) - Зенит (мол)
90'
+3
ГОЛ! 1:1!
Е. Денисов
Замена
П. Пикин
️️️️
С. Митренко
90'
+2
Замена
Н. Арсеньев
️️️️
Д. Макаров
83'
Замена
И. Алтышев
️️️️
Д. Козлов
82'
Замена
А. Антоненко
️️️️
Д. Рудаков
73'
70'
Замена
Е. Денисов
️️️️
Д. Культинов
Замена
М. Грибанов
️️️️
М. Кукушкин
62'
ГОЛ! 1:0!
С. Митренко
60'
25'
Желтая карточка
А. Плотников
19'
Замена
В. Горулев
️️️️
К. Котов
8'
Замена
Р. Казаков
️️️️
Д. Плетнев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оренбург (мол)
1
Алексей Кеняйкин
ВР
21
Денис Кайков
ЦЗ
18
Даниил Криворучко
ЦЗ
70
Динар Хайбуллин
ЦЗ
69
Данила Козлов
ЦЗ
20
Алексей Померко
ОП
89
Станислав Иванов
ЦП
19
Сергей Митренко
ЦП
17
Дмитрий Рудаков
АП
77
Денис Макаров
ПВ
93
Михаил Кукушкин
ЦФ
Главный тренер
Олег Веретенников
Зенит (мол)
88
Максим Рудаков
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
78
Алексей Плотников
ЦЗ
4
Даниил Пенчиков
ПЗ
10
Кирилл Макеев
ЛВ
42
Константин Котов
ЦП
61
Дмитрий Кириллов
ЦП
10
Дмитрий Плетнев
АП
92
Даниил Культинов
ЦФ
82
Александр Еловских
ЦФ
39
Василий Запрягаев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Симутенков
Оренбург (мол)
1
Владислав Трубицын
ВР
21
Павел Пикин
ЦЗ
99
Валентин Прилепин
ЦЗ
80
Антон Антоненко
ЦП
19
Илья Алтышев
ЦП
67
Никита Арсеньев
ЦП
99
Владислав Калинин
ЦП
81
Максим Грибанов
ЦФ
Зенит (мол)
31
Михаил Кизеев
ВР
27
Кирилл Алоян
ЦЗ
17
Кирилл Костин
ЦЗ
6
Руслан Казаков
ЦП
8
Виталий Горулев
ЦП
10
Никита Колдунов
ЦП
91
Егор Денисов
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Кеняйкин
21
Кайков
70
Хайбуллин
69
Козлов
18
Криворучко
20
Померко
89
Иванов
19
Митренко
17
Рудаков
77
Макаров
93
Кукушкин
3-2-2-3
88
Рудаков
4
Пенчиков
78
Плотников
3
Круговой
42
Котов
61
Кириллов
10
Плетнев
10
Макеев
39
Запрягаев
82
Еловских
92
Культинов
93
Кукушкин
81
Грибанов
81
Грибанов
93
Кукушкин
17
Рудаков
80
Антоненко
80
Антоненко
17
Рудаков
69
Козлов
19
Алтышев
19
Алтышев
69
Козлов
77
Макаров
67
Арсеньев
67
Арсеньев
77
Макаров
19
Митренко
21
Пикин
21
Пикин
19
Митренко
92
Культинов
91
Денисов
91
Денисов
92
Культинов
10
Плетнев
6
Казаков
6
Казаков
10
Плетнев
42
Котов
8
Горулев
8
Горулев
42
Котов
Остались в запасе
Оренбург (мол)
Зенит (мол)
99
Валентин Прилепин
ЦЗ
99
Владислав Калинин
ЦП
1
Владислав Трубицын
ВР
Главный тренер
Олег Веретенников
27
Кирилл Алоян
ЦЗ
17
Кирилл Костин
ЦЗ
31
Михаил Кизеев
ВР
10
Никита Колдунов
ЦП
Главный тренер
Игорь Симутенков
Остались в запасе
99
Валентин Прилепин
ЦЗ
99
Владислав Калинин
ЦП
1
Владислав Трубицын
ВР
Остались в запасе
27
Кирилл Алоян
ЦЗ
17
Кирилл Костин
ЦЗ
31
Михаил Кизеев
ВР
10
Никита Колдунов
ЦП
Главный тренер
Олег Веретенников
Главный тренер
Игорь Симутенков
Статистика матча Оренбург (мол) - Зенит (мол)
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Оренбург (мол)
Россия. МФЛ, 10 тур
Оренбург (мол)
0 : 1
08.11.2024
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 9 тур
Строгино (мол)
3 : 1
01.11.2024
Оренбург (мол)
Россия. МФЛ, 8 тур
Оренбург (мол)
1 : 1
25.10.2024
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 7 тур
Мастер-Сатурн
1 : 3
18.10.2024
Оренбург (мол)
Россия. МФЛ, 6 тур
Оренбург (мол)
2 : 0
04.10.2024
Балтика (мол)
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Зенит (мол)
3 : 0
06.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
23.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Зенит (мол)
7 : 1
16.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Родионов
(Чехов)
Стадион:
Газовик
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