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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Гранада - Малага
Гранада - Малага: обзор матча 25 апреля 2017
Гранада
25.04.2017, вторник, 21:30
Испания. Примера, 34 тур
0 : 2
Завершен
Малага
48'
С. Рамирес
90+2'
С. Рамирес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гранада - Малага
90'
+2
ГОЛ! 0:2!
С. Рамирес
Пас отдал
Х. Онтиверос
87'
Замена
Х. Онтиверос
️️️️
Ресио
Замена
Э. Понсе
️️️️
И. Куэнка
76'
74'
Замена
М. Демичелис
️️️️
Хуанкар
Желтая карточка
А. Малль
72'
68'
Замена
Дуда
️️️️
Кеко
Замена
А. Малль
️️️️
М. Вакасо
54'
Желтая карточка
М. Вакасо
51'
Желтая карточка
А. Рамос
49'
48'
ГОЛ! 0:1!
С. Рамирес
Пас отдал
Кеко
Замена
Г. Силва
️️️️
Э. Эрнандес
45'
Желтая карточка
М. Карсела-Гонсалес
27'
Желтая карточка
С. Ингасон
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гранада
13
Гильермо Очоа
ВР
23
Эктор Эрнандес
ЦЗ
15
Сверрир Ингасон
ЦЗ
18
Мартин Онгла
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
22
Мубарак Вакасо
ЦП
21
Рене Крхин
ЦП
4
Хенри Агбо Уче
ПП
7
Исаак Куэнка
ЛФ
20
Адриан Рамос
ЦФ
16
Мехди Карсела-Гонсалес
РФ
Главный тренер
Тони Адамс
Малага
13
Идрисс Камени
ВР
16
Федерико Рикка
ЦЗ
23
Луис Эрнандес
ЦЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
8
Луис Муньос
ОП
4
Игнасио Камачо
ОП
27
Хуанкар
ЦП
36
Ресио
ЦП
8
Пабло Форнальс
АП
20
Кеко
ПП
19
Сандро Рамирес
ЦФ
Гранада
1
Руй Силва
ВР
27
Гастон Силва
ЛЗ
18
Давид Ломбан
ЦЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
11
Али Малль
ЦП
33
Панайотис Коне
ЦП
9
Эсекьель Понсе
ЦФ
Малага
71
Денис Бойко
ВР
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
10
Хавьер Онтиверос
ЛВ
17
Дуда
ЛВ
5
Гонсало Кастро
ЦП
6
Хосе Родригес
ЦП
19
Шарлес
ЦФ
4-3-3
13
Очоа
23
Эрнандес
15
Ингасон
18
Онгла
20
Фулкье
22
Вакасо
21
Крхин
4
Уче
7
Куэнка
20
Рамос
16
Карсела-Гонсалес
3-2-3-1-1
13
Камени
16
Рикка
23
Эрнандес
3
Льоренте
8
Муньос
4
Камачо
20
Кеко
36
Ресио
27
Хуанкар
8
Форнальс
19
Рамирес
23
Эрнандес
27
Силва
27
Силва
23
Эрнандес
22
Вакасо
11
Малль
11
Малль
22
Вакасо
7
Куэнка
9
Понсе
9
Понсе
7
Куэнка
36
Ресио
10
Онтиверос
10
Онтиверос
36
Ресио
27
Хуанкар
2
Демичелис
2
Демичелис
27
Хуанкар
20
Кеко
17
Дуда
17
Дуда
20
Кеко
Остались в запасе
Гранада
Малага
1
Руй Силва
ВР
18
Давид Ломбан
ЦЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
33
Панайотис Коне
ЦП
Главный тренер
Тони Адамс
71
Денис Бойко
ВР
5
Гонсало Кастро
ЦП
6
Хосе Родригес
ЦП
19
Шарлес
ЦФ
Остались в запасе
1
Руй Силва
ВР
18
Давид Ломбан
ЦЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
33
Панайотис Коне
ЦП
Остались в запасе
71
Денис Бойко
ВР
5
Гонсало Кастро
ЦП
6
Хосе Родригес
ЦП
19
Шарлес
ЦФ
Главный тренер
Тони Адамс
Статистика матча Гранада - Малага
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
0
Матчи команд
Гранада
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
- : -
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 9 тур
Бургос
0 : 1
12.10.2026
Гранада
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Клос Гомес
(Сарагоса)
Стадион:
Лос Карменес
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