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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Арсенал Т (мол) - Кр. Советов (мол)
Арсенал Т (мол) - Кр. Советов (мол): обзор матча 25 апреля 2017
Арсенал Т (мол)
25.04.2017, вторник, 12:00
Россия. Молодежное первенство, 25 тур
2 : 0
Завершен
Кр. Советов (мол)
25'
Н. Мельников
72'
Д. Буранов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал Т (мол) - Кр. Советов (мол)
90'
+1
Пенальти не реализован!
И. Столяров
90'
Желтая карточка
Б. Овсянников
Желтая карточка
Р. Изотов
90'
Замена
Р. Пекулов
️️️️
Д. Буранов
90'
Замена
А. Лобзин
️️️️
Г. Аджоев
88'
Замена
И. Клементьев
️️️️
А. Рукас
82'
ГОЛ! 2:0!
Д. Буранов
72'
Замена
Р. Изотов
️️️️
Н. Мельников
69'
63'
Желтая карточка
А. Ежов
Замена
Я. Ивакин
️️️️
Н. Голуб
61'
Замена
А. Мингазов
️️️️
А. Потапов
61'
Замена
Д. Доронин
️️️️
В. Рыжков
46'
37'
Замена
К. Шамаев
️️️️
А. Дмитрюк
34'
Желтая карточка
И. Ермолаев
ГОЛ! 1:0!
Н. Мельников
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал Т (мол)
35
Никита Макеев
ВР
40
Павел Борисов
ЦЗ
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
80
Рустам Норматов
ЦЗ
5
Александр Осипов
ОП
88
Андрей Потапов
ЦП
88
Данила Буранов
ЦП
28
Владислав Рыжков
ЦП
21
Никита Голуб
ЦФ
11
Никита Мельников
ЦФ
17
Гурам Аджоев
ЦФ
Кр. Советов (мол)
1
Богдан Овсянников
ВР
79
Илья Ермолаев
ЦЗ
53
Иван Столяров
ЦЗ
76
Денис Лозовик
ЦЗ
55
Александр Богомолов
ЦП
98
Александр Дмитрюк
ЦП
10
Эмрах Набатов
ЦП
58
Артем Ежов
ЦП
78
Геннадий Киселев
ЦП
27
Илья Бурюкин
ПВ
22
Никита Киреев
ЦФ
Арсенал Т (мол)
51
Виталий Ушаков
ВР
26
Илья Клементьев
ЦЗ
63
Кирилл Меркотан
ЦЗ
17
Джамшед Максумов
ЛВ
27
Артем Мингазов
ОП
19
Дмитрий Доронин
ОП
48
Роман Пекулов
ЦП
33
Игорь Веприков
ЦП
59
Кирилл Чернов
ЦП
20
Ярослав Ивакин
ПВ
26
Аркадий Лобзин
ЦФ
9
Роман Изотов
ЦФ
Кр. Советов (мол)
1
Егор Любаков
ВР
12
Андрей Дубровин
ПЗ
59
Константин Шамаев
ЦП
3-1-3-3
35
Макеев
40
Борисов
6
Рукас
80
Норматов
5
Осипов
88
Потапов
88
Буранов
28
Рыжков
17
Аджоев
11
Мельников
21
Голуб
3-5-1-1
1
Овсянников
79
Ермолаев
53
Столяров
76
Лозовик
55
Богомолов
10
Набатов
58
Ежов
78
Киселев
98
Дмитрюк
27
Бурюкин
22
Киреев
88
Потапов
27
Мингазов
27
Мингазов
88
Потапов
21
Голуб
20
Ивакин
20
Ивакин
21
Голуб
28
Рыжков
19
Доронин
19
Доронин
28
Рыжков
6
Рукас
26
Клементьев
26
Клементьев
6
Рукас
17
Аджоев
26
Лобзин
26
Лобзин
17
Аджоев
11
Мельников
9
Изотов
9
Изотов
11
Мельников
88
Буранов
48
Пекулов
48
Пекулов
88
Буранов
98
Дмитрюк
59
Шамаев
59
Шамаев
98
Дмитрюк
Остались в запасе
Арсенал Т (мол)
Кр. Советов (мол)
51
Виталий Ушаков
ВР
17
Джамшед Максумов
ЛВ
63
Кирилл Меркотан
ЦЗ
33
Игорь Веприков
ЦП
59
Кирилл Чернов
ЦП
12
Андрей Дубровин
ПЗ
1
Егор Любаков
ВР
Остались в запасе
51
Виталий Ушаков
ВР
17
Джамшед Максумов
ЛВ
63
Кирилл Меркотан
ЦЗ
33
Игорь Веприков
ЦП
59
Кирилл Чернов
ЦП
Остались в запасе
12
Андрей Дубровин
ПЗ
1
Егор Любаков
ВР
Статистика матча Арсенал Т (мол) - Кр. Советов (мол)
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Арсенал Т (мол)
Россия. М-лига, 10 тур
Уфа (мол)
0 : 5
20.05.2022
Арсенал Т (мол)
Россия. М-лига, 9 тур
Арсенал Т (мол)
2 : 2
13.05.2022
Акрон - Академия им. Коноплева
Россия. М-лига, 8 тур
Нижний Новгород (мол)
3 : 1
06.05.2022
Арсенал Т (мол)
Россия. М-лига, 7 тур
Арсенал Т (мол)
2 : 2
29.04.2022
Строгино (мол)
Россия. М-лига, 6 тур
Урал (мол)
1 : 2
22.04.2022
Арсенал Т (мол)
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Спартак М (мол)
2 : 1
21.11.2025
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Кр. Советов (мол)
3 : 4
08.11.2025
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Зенит (мол)
3 : 0
31.10.2025
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Кр. Советов (мол)
1 : 1
24.10.2025
Сочи (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
17.10.2025
Кр. Советов (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Таран
(Архангельск)
Стадион:
ДЮСШ "Арсенал"
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Арсенал Т (мол)
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