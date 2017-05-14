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    Расписание матчей 14-05-2017

    апрель 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
    май 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4
    июнь 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2
    Предыдущий день Следующий день
    США. МЛС 2017
    14 мая, воскресенье
    00:00
    Монреаль Импакт
    2:3
    Коламбус
    Матч завершен
    14 мая, воскресенье
    02:00
    Ди Си Юнайтед
    0:4
    Филадельфия Юнион
    Матч завершен
    14 мая, воскресенье
    02:00
    Орландо Сити
    2:2
    Канзаc Сити
    Матч завершен
    14 мая, воскресенье
    02:30
    Нью-Инглэнд Революшн
    4:0
    Реал Солт-Лейк
    Матч завершен
    14 мая, воскресенье
    04:00
    Чикаго Файр
    4:1
    Сиэтл
    Матч завершен
    14 мая, воскресенье
    23:00
    Портленд
    1:1
    Атланта Юнайтед
    Матч завершен
    Бразилия. Серия А 2017, 1 тур
    14 мая, воскресенье
    01:00
    Коринтианс
    1:1
    Шапекоэнсе
    Матч завершен
    14 мая, воскресенье
    17:00
    Флуминенсе
    3:2
    Сантос
    Матч завершен
    14 мая, воскресенье
    22:00
    Баия
    6:2
    Атлетико Паранаэнсе
    Матч завершен
    14 мая, воскресенье
    22:00
    Аваи
    0:0
    Витория
    Матч завершен
    14 мая, воскресенье
    22:00
    Крузейро
    1:0
    Сан-Паулу
    Матч завершен
    14 мая, воскресенье
    22:00
    Палмейрас
    4:0
    Васко да Гама
    Матч завершен
    14 мая, воскресенье
    22:00
    Понте-Прета
    4:0
    Спорт Ресифи
    Матч завершен
    Россия. Молодежное первенство (2016/2017), 28 тур
    14 мая, воскресенье
    10:30
    Уфа (мол)
    1:2
    Анжи (мол)
    Матч завершен
    Казахстан. Премьер-лига 2017, 12 тур
    14 мая, воскресенье
    11:00
    Окжетпес
    2:3
    Кайрат
    Матч завершен
    14 мая, воскресенье
    13:00
    Шахтер
    1:0
    Акжайык
    Матч завершен
    14 мая, воскресенье
    15:00
    Астана
    2:0
    Иртыш
    Матч завершен
    14 мая, воскресенье
    16:00
    Актобе
    1:3
    Тобол
    Матч завершен
    14 мая, воскресенье
    16:00
    Атырау
    2:2
    Ордабасы
    Матч завершен
    14 мая, воскресенье
    16:00
    Тараз
    2:1
    Кайсар
    Матч завершен
    Россия. ФНЛ (2016/2017), 37 тур
    14 мая, воскресенье
    11:00
    Енисей
    1:0
    Тюмень
    Матч завершен
    14 мая, воскресенье
    11:00
    Луч
    0:0
    Сибирь
    Матч завершен
    14 мая, воскресенье
    15:00
    Динамо
    1:0
    Шинник
    Матч завершен
    14 мая, воскресенье
    16:00
    Балтика
    1:0
    Сокол
    Матч завершен
    14 мая, воскресенье
    16:00
    Нефтехимик
    1:1
    Тамбов
    Матч завершен
    14 мая, воскресенье
    17:00
    Зенит-2
    1:1
    Факел
    Матч завершен
    14 мая, воскресенье
    17:00
    Волгарь
    2:1
    Кубань (ЛФЛ)
    Матч завершен
    14 мая, воскресенье
    17:00
    Спартак-2
    4:0
    Химки
    Матч завершен
    14 мая, воскресенье
    17:00
    Тосно
    3:1
    СКА-Хабаровск
    Матч завершен
    14 мая, воскресенье
    18:30
    Спартак-Нальчик
    1:3
    Мордовия
    Матч завершен
    Россия. Премьер-лига (2016/2017), 28 тур
    14 мая, воскресенье
    12:00
    Томь
    1:2
    Ахмат
    Матч завершен
    14 мая, воскресенье
    16:30
    Уфа
    2:1
    Анжи
    Матч завершен
    14 мая, воскресенье
    19:00
    Ростов
    4:2
    Рубин
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Зона Центр (2016/2017), 23 тур
    14 мая, воскресенье
    13:00
    Торпедо
    2:0
    Энергомаш
    Матч завершен
    14 мая, воскресенье
    14:00
    Калуга
    1:1
    Металлург Л
    Матч завершен
    14 мая, воскресенье
    15:00
    Арсенал-2
    1:0
    Динамо Бр
    Матч завершен
    14 мая, воскресенье
    15:00
    Зенит
    0:2
    Авангард
    Матч завершен
    14 мая, воскресенье
    16:00
    Рязань
    1:0
    Сатурн
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Зона Восток (2016/2017), 20 тур
    14 мая, воскресенье
    13:00
    Динамо
    1:3
    Чита
    Матч завершен
    14 мая, воскресенье
    14:00
    Иртыш
    0:2
    Зенит
    Матч завершен
    Испания. Сегунда (2016/2017), 38 тур
    14 мая, воскресенье
    13:00
    Луго
    0:0
    УКАМ Мурсия
    Матч завершен
    Италия. Серия А (2016/2017), 36 тур
    14 мая, воскресенье
    13:30
    Интер
    1:2
    Сассуоло
    Матч завершен
    14 мая, воскресенье
    16:00
    Болонья
    3:1
    Пескара
    Матч завершен
    14 мая, воскресенье
    16:00
    Кальяри
    3:2
    Эмполи
    Матч завершен
    14 мая, воскресенье
    16:00
    Кротоне
    1:0
    Удинезе
    Матч завершен
    14 мая, воскресенье
    16:00
    Палермо
    1:0
    Дженоа
    Матч завершен
    14 мая, воскресенье
    16:00
    Сампдория
    1:1
    Кьево
    Матч завершен
    14 мая, воскресенье
    16:00
    Торино
    0:5
    Наполи
    Матч завершен
    14 мая, воскресенье
    21:45
    Рома
    3:1
    Ювентус
    Матч завершен
    Украина. Плей-офф (2016/2017), 7 тур, группа B
    14 мая, воскресенье
    14:00
    Ворскла
    1:1
    Звезда К
    Матч завершен
    14 мая, воскресенье
    19:30
    Днепр
    2:3
    Карпаты
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Зона Юг (2016/2017), 27 тур
    14 мая, воскресенье
    14:00
    Алания
    1:0
    Легион
    Матч завершен
    14 мая, воскресенье
    16:00
    Машук-КМВ
    0:2
    Динамо
    Матч завершен
    14 мая, воскресенье
    16:00
    Ротор
    3:0
    Ангушт
    Матч завершен
    14 мая, воскресенье
    16:00
    Черноморец
    1:1
    Чайка
    Матч завершен
    14 мая, воскресенье
    17:00
    ФК Сочи-2013
    2:0
    Афипс
    Матч завершен
    14 мая, воскресенье
    17:00
    Биолог-Новокубанск
    1:1
    Краснодар-2
    Матч завершен
    14 мая, воскресенье
    17:00
    СКА
    0:1
    Армавир
    Матч завершен
    14 мая, воскресенье
    17:30
    Кубань-2
    1:3
    Дружба
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Зона Запад (2016/2017), 23 тур
    14 мая, воскресенье
    14:00
    Коломна
    0:2
    Олимп-Долгопрудный
    Матч завершен
    14 мая, воскресенье
    14:00
    ЦРФСО
    3:2
    Сочи
    Матч завершен
    14 мая, воскресенье
    16:00
    Спартак К
    4:0
    Волга
    Матч завершен
    14 мая, воскресенье
    17:00
    Строгино
    1:3
    Динамо-2
    Матч завершен
    Англия. Чемпионшип (2016/2017), 1/2 финала, первый матч
    14 мая, воскресенье
    14:00
    Хаддерсфилд Таун
    0:0
    Шеффилд Уэнсдэй
    Матч завершен
    Англия. Премьер-лига (2016/2017), 37 тур
    14 мая, воскресенье
    14:00
    Кристал Пэлас
    4:0
    Халл Сити
    Матч завершен
    14 мая, воскресенье
    16:15
    Вест Хэм
    0:4
    Ливерпуль
    Матч завершен
    14 мая, воскресенье
    18:30
    Тоттенхэм
    2:1
    Манчестер Юнайтед
    Матч завершен
    Швейцария. Суперлига (2016/2017), 32 тур
    14 мая, воскресенье
    14:45
    Базель
    3:3
    Тун
    Матч завершен
    14 мая, воскресенье
    14:45
    Грассхоппер
    1:1
    Лозанна-Спорт
    Матч завершен
    14 мая, воскресенье
    17:00
    Янг Бойз
    4:1
    Люцерн
    Матч завершен
    Беларусь. Высшая лига 2017, 8 тур
    14 мая, воскресенье
    15:00
    Динамо
    1:0
    Динамо-Брест
    Матч завершен
    14 мая, воскресенье
    17:00
    Слуцк
    1:0
    БАТЭ
    Матч завершен
    14 мая, воскресенье
    19:00
    Витебск
    3:0
    Минск
    Матч завершен
    Бельгия. Плей-офф (2016/2017), 8 тур
    14 мая, воскресенье
    15:30
    Гент
    1:1
    Шарлеруа
    Матч завершен
    14 мая, воскресенье
    19:00
    Брюгге
    1:1
    Андерлехт
    Матч завершен
    14 мая, воскресенье
    21:00
    Роял Мускрон-Перувельц
    0:2
    Генк
    Матч завершен
    Голландия. Эредивизие (2016/2017), 34 тур
    14 мая, воскресенье
    15:30
    АЗ Алкмаар
    2:3
    Утрехт
    Матч завершен
    14 мая, воскресенье
    15:30
    Виллем II
    1:3
    Аякс
    Матч завершен
    14 мая, воскресенье
    15:30
    Витесс
    3:0
    Рода
    Матч завершен
    14 мая, воскресенье
    15:30
    Гоу Эхед Иглс
    1:3
    Спарта
    Матч завершен
    14 мая, воскресенье
    15:30
    АДО Ден Хааг
    4:1
    Экселсиор
    Матч завершен
    14 мая, воскресенье
    15:30
    ПСВ
    4:1
    Зволле
    Матч завершен
    14 мая, воскресенье
    15:30
    Твенте
    3:5
    Гронинген
    Матч завершен
    14 мая, воскресенье
    15:30
    Фейеноорд
    3:1
    Хераклес
    Матч завершен
    14 мая, воскресенье
    15:30
    Херенвен
    0:2
    НЕК
    Матч завершен
    Турция. Суперлига (2016/2017), 31 тур
    14 мая, воскресенье
    16:00
    Османлыспор
    0:4
    Акхисар Беледиеспор
    Матч завершен
    14 мая, воскресенье
    19:00
    Аланьяспор
    4:2
    Карабюкспор
    Матч завершен
    14 мая, воскресенье
    19:00
    Газиантепспор
    1:2
    Галатасарай
    Матч завершен
    Дания. Плей-офф (2016/2017), 1/4 финала, группа B, первый матч
    14 мая, воскресенье
    17:00
    Эсбьерг
    0:0
    Орхус
    Матч завершен
    Испания. Примера (2016/2017), 37 тур
    14 мая, воскресенье
    17:00
    Алавес
    3:1
    Сельта
    Матч завершен
    14 мая, воскресенье
    21:00
    Атлетик
    1:1
    Леганес
    Матч завершен
    14 мая, воскресенье
    21:00
    Вильярреал
    0:0
    Депортиво
    Матч завершен
    14 мая, воскресенье
    21:00
    Лас-Пальмас
    1:4
    Барселона
    Матч завершен
    14 мая, воскресенье
    21:00
    Реал
    4:1
    Севилья
    Матч завершен
    14 мая, воскресенье
    21:00
    Реал Сосьедад
    2:2
    Малага
    Матч завершен
    14 мая, воскресенье
    21:00
    Эйбар
    0:1
    Спортинг
    Матч завершен
    14 мая, воскресенье
    21:00
    Бетис
    1:1
    Атлетико
    Матч завершен
    Австрия. Бундеслига (2016/2017), 33 тур
    14 мая, воскресенье
    17:30
    Альтах
    1:2
    Штурм
    Матч завершен
    Португалия. Примейра (2016/2017), 33 тур
    14 мая, воскресенье
    18:00
    Маритиму
    1:1
    Эшторил
    Матч завершен
    14 мая, воскресенье
    18:00
    Шавиш
    2:2
    Риу Аве
    Матч завершен
    14 мая, воскресенье
    20:00
    Порту
    4:1
    Пасуш де Феррейра
    Матч завершен
    14 мая, воскресенье
    22:15
    Брага
    4:0
    Насьональ
    Матч завершен
    Греция. Еврокубковый плей-офф (2016/2017), 1 тур
    14 мая, воскресенье
    18:15
    Паниониос
    1:1
    Панатинаикос
    Матч завершен
    14 мая, воскресенье
    20:30
    ПАОК
    0:1
    АЕК
    Матч завершен
    Дания. Плей-офф (2016/2017), 7 тур, группа 1
    14 мая, воскресенье
    19:00
    Копенгаген
    1:0
    Брондбю
    Матч завершен
    Чехия. Синот Лига (2016/2017), 28 тур
    14 мая, воскресенье
    19:30
    Теплице
    1:0
    Богемианс 1905
    Матч завершен
    Франция. Лига 1 (2016/2017), 37 тур
    14 мая, воскресенье
    22:00
    Сент-Этьен
    0:5
    ПСЖ
    Матч завершен
    14 мая, воскресенье
    22:00
    Бордо
    1:1
    Марсель
    Матч завершен
    14 мая, воскресенье
    22:00
    Монпелье
    1:3
    Лион
    Матч завершен
    14 мая, воскресенье
    22:00
    Ницца
    0:2
    Анжер
    Матч завершен
    14 мая, воскресенье
    22:00
    Бастия
    2:0
    Лорьян
    Матч завершен
    14 мая, воскресенье
    22:00
    Дижон
    2:0
    Нанси
    Матч завершен
    14 мая, воскресенье
    22:00
    Монако
    4:0
    Лилль
    Матч завершен
    14 мая, воскресенье
    22:00
    Нант
    4:1
    Генгам
    Матч завершен
    14 мая, воскресенье
    22:00
    Кан
    0:1
    Ренн
    Матч завершен
    14 мая, воскресенье
    22:00
    Метц
    1:1
    Тулуза
    Матч завершен
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