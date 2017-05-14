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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Болонья - Пескара
Болонья - Пескара: обзор матча 14 мая 2017
Болонья
14.05.2017, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 36 тур
3 : 1
Завершен
Пескара
8'
М. Дестро
48'
Ф. Ди Франческо
90'
М. Дестро
24'
Ж. Баэбек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болонья - Пескара
Желтая карточка
М. Дестро
90'
ГОЛ! 3:1!
М. Дестро
90'
Замена
Э. Пульгар
️️️️
Г. Донса
75'
73'
Замена
А. Джилардино
️️️️
Ж. Баэбек
Замена
О. Оквонкво
️️️️
Л. Крейчи
73'
Замена
Э. Крафт
️️️️
Д. Майетта
57'
53'
Замена
Р. Мурич
️️️️
А. Митрица
53'
Замена
Х. Миличевич
️️️️
М. Кулибали
Желтая карточка
Г. Донса
50'
ГОЛ! 2:1!
Ф. Ди Франческо
48'
39'
Желтая карточка
М. Кулибали
34'
Желтая карточка
Ч. Бово
24'
ГОЛ! 1:1!
Ж. Баэбек
ГОЛ! 1:0!
М. Дестро
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болонья
83
Антонио Миранте
ВР
22
Доменико Майетта
ЦЗ
22
Филип Хеландер
ЦЗ
35
Василис Торосидис
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
8
Сафир Таидер
ЛП
29
Федерико Ди Франческо
ЛВ
7
Ладислав Крейчи
ЦП
90
Симоне Верди
АП
30
Годфред Донса
ПП
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Пескара
19
Винченцо Фьорилло
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
44
Микеле Форнасьер
ЦЗ
83
Чезаре Бово
ЦЗ
7
Франческо Дзампано
ПЗ
20
Ледиан Мемушай
ЛП
16
Гастон Бругман
ОП
28
Мамаду Кулибали
ПП
10
Джанлука Капрари
ЦФ
38
Жан-Кристоф Баэбек
ЦФ
28
Александру Митрица
РФ
Главный тренер
Зденек Земан
Болонья
1
Анжело Да Кошта
ВР
1
Мухамаду Сарр
ВР
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
5
Эрик Пульгар
ОП
14
Лука Риццо
ЦП
98
Аарон Маттиа Табакки
ЦФ
30
Орджи Оквонкво
ЦФ
6
Умар Садик
ЦФ
9
Бруно Петкович
ЦФ
Пескара
1
Альбано Биццарри
ВР
35
Андреа Кода
ЦЗ
23
Алессандро Кресценци
ЛП
20
Адриан Кубас
ОП
20
Григорис Кастанос
ЦП
5
Алессандро Бруно
ЦП
26
Валерио Верре
ЦП
4
Салли Мунтари
ЦП
15
Хрвое Миличевич
ЦФ
9
Альберто Черри
ЦФ
11
Роберт Мурич
ЦФ
19
Альберто Джилардино
ЦФ
4-3-2-1
83
Миранте
22
Майетта
22
Хеландер
35
Торосидис
15
Мбайе
8
Таидер
7
Крейчи
30
Донса
29
Ди Франческо
90
Верди
21
Дестро
4-1-2-3
19
Фьорилло
7
Дзампано
44
Форнасьер
83
Бово
3
Бираги
16
Бругман
28
Кулибали
20
Мемушай
28
Митрица
38
Баэбек
10
Капрари
22
Майетта
17
Крафт
17
Крафт
22
Майетта
30
Донса
5
Пульгар
5
Пульгар
30
Донса
7
Крейчи
30
Оквонкво
30
Оквонкво
7
Крейчи
28
Кулибали
15
Миличевич
15
Миличевич
28
Кулибали
28
Митрица
11
Мурич
11
Мурич
28
Митрица
38
Баэбек
19
Джилардино
19
Джилардино
38
Баэбек
Остались в запасе
Болонья
Пескара
98
Аарон Маттиа Табакки
ЦФ
1
Анжело Да Кошта
ВР
1
Мухамаду Сарр
ВР
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
14
Лука Риццо
ЦП
6
Умар Садик
ЦФ
9
Бруно Петкович
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
20
Григорис Кастанос
ЦП
20
Адриан Кубас
ОП
1
Альбано Биццарри
ВР
35
Андреа Кода
ЦЗ
23
Алессандро Кресценци
ЛП
5
Алессандро Бруно
ЦП
26
Валерио Верре
ЦП
4
Салли Мунтари
ЦП
9
Альберто Черри
ЦФ
Главный тренер
Зденек Земан
Остались в запасе
98
Аарон Маттиа Табакки
ЦФ
1
Анжело Да Кошта
ВР
1
Мухамаду Сарр
ВР
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
14
Лука Риццо
ЦП
6
Умар Садик
ЦФ
9
Бруно Петкович
ЦФ
Остались в запасе
20
Григорис Кастанос
ЦП
20
Адриан Кубас
ОП
1
Альбано Биццарри
ВР
35
Андреа Кода
ЦЗ
23
Алессандро Кресценци
ЛП
5
Алессандро Бруно
ЦП
26
Валерио Верре
ЦП
4
Салли Мунтари
ЦП
9
Альберто Черри
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Главный тренер
Зденек Земан
Статистика матча Болонья - Пескара
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Пескара
Италия. Серия В, 38 тур
Пескара
1 : 1
08.05.2026
Специя
Италия. Серия В, 37 тур
Падова
1 : 0
01.05.2026
Пескара
Италия. Серия В, 36 тур
Пескара
1 : 1
25.04.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 35 тур
Каррарезе
2 : 2
19.04.2026
Пескара
Италия. Серия В, 34 тур
Пескара
1 : 2
11.04.2026
Сампдория
Информация о матче
Стадион:
Ренато ДальАра
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