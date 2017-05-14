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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кальяри - Эмполи
Кальяри - Эмполи: обзор матча 14 мая 2017
Кальяри
14.05.2017, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 36 тур
3 : 2
Завершен
Эмполи
7'
М. Сау
17'
Д. Фариас
45'
Д. Фариас
85'
М. Маккароне
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кальяри - Эмполи
85'
ГОЛ! 3:1!
М. Маккароне
Замена
К. Сон Хан
️️️️
М. Сау
81'
76'
Замена
М. Зайц
️️️️
М. Тиам
Замена
С. Падоин
️️️️
Н. Барелла
75'
Желтая карточка
Б. Алвеш
67'
Замена
А. Ионицэ
️️️️
Ж. Педро
67'
61'
Замена
М. Маккароне
️️️️
Х. Маури
51'
Замена
Р. Крунич
️️️️
О. Эль-Каддури
49'
Желтая карточка
О. Эль-Каддури
45'
Желтая карточка
Д. Беллуски
ГОЛ! 3:0!
Д. Фариас
45'
Желтая карточка
Ф. Писакане
40'
ГОЛ! 2:0!
Д. Фариас
17'
ГОЛ! 1:0!
М. Сау
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кальяри
77
Рафаэль
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
4
Фабио Писакане
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
23
Николо Барелла
ЛП
17
Диего Фариас
ЛВ
77
Панайотис Тахцидис
ПП
9
Жоао Педро
ЦФ
22
Марко Боррьелло
ЦФ
25
Марко Сау
ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
Эмполи
1
Лукаш Скорупски
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
21
Андреа Коста
ЦЗ
55
Джузеппе Беллуски
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
11
Даниэле Кроче
ЛП
10
Ассане Диуссе
ЦП
9
Маме Тиам
ЦП
7
Омар Эль-Каддури
АП
4
Хосе Маури
ПП
20
Мануэль Пуччарелли
ЦФ
Главный тренер
Алессио Дионизи
Кальяри
36
Лука Кроста
ВР
13
Сенна Мянго
ЛЗ
19
Марко Капуано
ЦЗ
18
Бартош Саламон
ЦЗ
14
Алессандро Дейола
ЦП
24
Паоло Фараго
ЦП
17
Артур Ионицэ
ЦП
19
Симоне Падоин
ЦП
32
Кван Сон Хан
ЦФ
8
Давиде Ди Дженнаро
ЦФ
Эмполи
22
Альберто Пелаготти
ВР
1
Маурицио Пульези
ВР
34
Фредерик Везели
ЦЗ
15
Урош Чосич
ЦЗ
93
Федерико Барба
ЦЗ
32
Федерико Димарко
ЦЗ
13
Марко Дзамбелли
ПЗ
8
Миха Зайц
ЦП
70
Андрес Тельо
ЦП
33
Раде Крунич
ЦП
7
Массимо Маккароне
ЦФ
4-2-1-3
77
Рафаэль
29
Мурру
22
Алвеш
4
Писакане
22
Исла
23
Барелла
77
Тахцидис
17
Фариас
25
Сау
22
Боррьелло
9
Жоао Педро
4-4-1-1
1
Скорупски
16
Лорини
21
Коста
55
Беллуски
21
Паскуаль
4
Маури
10
Диуссе
9
Тиам
11
Кроче
7
Эль-Каддури
20
Пуччарелли
9
Жоао Педро
17
Ионицэ
17
Ионицэ
9
Жоао Педро
23
Барелла
19
Падоин
19
Падоин
23
Барелла
25
Сау
32
Сон Хан
32
Сон Хан
25
Сау
9
Тиам
8
Зайц
8
Зайц
9
Тиам
7
Эль-Каддури
33
Крунич
33
Крунич
7
Эль-Каддури
4
Маури
7
Маккароне
7
Маккароне
4
Маури
Остались в запасе
Кальяри
Эмполи
13
Сенна Мянго
ЛЗ
36
Лука Кроста
ВР
19
Марко Капуано
ЦЗ
18
Бартош Саламон
ЦЗ
14
Алессандро Дейола
ЦП
24
Паоло Фараго
ЦП
8
Давиде Ди Дженнаро
ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
22
Альберто Пелаготти
ВР
1
Маурицио Пульези
ВР
34
Фредерик Везели
ЦЗ
15
Урош Чосич
ЦЗ
93
Федерико Барба
ЦЗ
32
Федерико Димарко
ЦЗ
13
Марко Дзамбелли
ПЗ
70
Андрес Тельо
ЦП
Главный тренер
Алессио Дионизи
Остались в запасе
13
Сенна Мянго
ЛЗ
36
Лука Кроста
ВР
19
Марко Капуано
ЦЗ
18
Бартош Саламон
ЦЗ
14
Алессандро Дейола
ЦП
24
Паоло Фараго
ЦП
8
Давиде Ди Дженнаро
ЦФ
Остались в запасе
22
Альберто Пелаготти
ВР
1
Маурицио Пульези
ВР
34
Фредерик Везели
ЦЗ
15
Урош Чосич
ЦЗ
93
Федерико Барба
ЦЗ
32
Федерико Димарко
ЦЗ
13
Марко Дзамбелли
ПЗ
70
Андрес Тельо
ЦП
Главный тренер
Фабио Писакане
Главный тренер
Алессио Дионизи
Статистика матча Кальяри - Эмполи
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Эмполи
Италия. Серия В, 12 тур
Эмполи
- : -
21.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 11 тур
Падова
2 : 2
07.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 10 тур
Эмполи
2 : 2
01.11.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 8 тур
Эмполи
0 : 2
23.10.2026
Виченца
Италия. Серия В, 7 тур
Асколи
1 : 1
17.10.2026
Эмполи
Информация о матче
Стадион:
Сант-Элия
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