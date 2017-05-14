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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал Сосьедад - Малага
Реал Сосьедад - Малага: обзор матча 14 мая 2017
Реал Сосьедад
14.05.2017, воскресенье, 21:00
Испания. Примера, 37 тур
2 : 2
Завершен
Малага
31'
Х. Прието (П)
45'
Л. Эрнандес
76'
Ресио
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал Сосьедад - Малага
89'
Желтая карточка
М. Сантос
88'
Замена
М. Сантос
️️️️
С. Рамирес
87'
Желтая карточка
М. Торрес
86'
Замена
М. Сантос
️️️️
Хуанкар
Замена
Х. Баутиста
️️️️
Р. Навас
85'
78'
Замена
М. Демичелис
️️️️
Кеко
76'
ГОЛ! 1:2!
Ресио
71'
Замена
Г. Кастро
️️️️
Джони
Замена
С. Каналес
️️️️
К. Вела
64'
Замена
М. Оярсабаль
️️️️
Хуанми
58'
Желтая карточка
Р. Навас
53'
45'
ГОЛ! 1:1!
Л. Эрнандес
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Х. Прието
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
28
Херонимо Рульи
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
5
Игор Субельдия
ЦЗ
16
Рауль Навас
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
10
Хаби Прието
ПП
7
Хуанми
ЛФ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
10
Карлос Вела
РФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Малага
13
Идрисс Камени
ВР
23
Луис Эрнандес
ЦЗ
23
Мигель Торрес
ЦЗ
16
Федерико Рикка
ЦЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
8
Пабло Форнальс
ЛП
24
Джони
ЛВ
8
Луис Муньос
ОП
20
Кеко
ЦП
27
Хуанкар
ЦП
36
Ресио
ПП
19
Сандро Рамирес
ЦФ
Реал Сосьедад
25
Тоньо
ВР
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
21
Микель Оярсабаль
ЛВ
23
Эстебан Гранеро
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
9
Хон Баутиста
ЦФ
Малага
71
Денис Бойко
ВР
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
17
Микель Вильянуэва
ЦЗ
6
Хосе Родригес
ЦП
5
Гонсало Кастро
ЦП
19
Шарлес
ЦФ
27
Микаэл Сантос
ЦФ
3-2-2-3
28
Рульи
5
Субельдия
16
Навас
26
Мартинес
17
Бершиче
20
Одриосола
14
Ильярраменди
10
Прието
7
Хуанми
12
Виллиан Жозе
10
Вела
4-1-4-1-1
13
Камени
23
Торрес
16
Рикка
3
Льоренте
23
Эрнандес
8
Муньос
36
Ресио
20
Кеко
27
Хуанкар
8
Форнальс
24
Джони
19
Рамирес
10
Вела
20
Каналес
20
Каналес
10
Вела
7
Хуанми
21
Оярсабаль
21
Оярсабаль
7
Хуанми
16
Навас
9
Баутиста
9
Баутиста
16
Навас
20
Кеко
2
Демичелис
2
Демичелис
20
Кеко
24
Джони
5
Кастро
5
Кастро
24
Джони
19
Рамирес
27
Сантос
27
Сантос
19
Рамирес
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Малага
25
Тоньо
ВР
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
23
Эстебан Гранеро
ЦП
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
71
Денис Бойко
ВР
17
Микель Вильянуэва
ЦЗ
6
Хосе Родригес
ЦП
19
Шарлес
ЦФ
Остались в запасе
25
Тоньо
ВР
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
23
Эстебан Гранеро
ЦП
Остались в запасе
71
Денис Бойко
ВР
17
Микель Вильянуэва
ЦЗ
6
Хосе Родригес
ЦП
19
Шарлес
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Статистика матча Реал Сосьедад - Малага
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Стадион:
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