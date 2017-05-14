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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кротоне - Удинезе
Кротоне - Удинезе: обзор матча 14 мая 2017
Кротоне
14.05.2017, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 36 тур
1 : 0
Завершен
Удинезе
18'
М. Роден
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кротоне - Удинезе
Замена
Сими
️️️️
М. Тротта
90'
Желтая карточка
М. Сампиризи
89'
Замена
К. Сульич
️️️️
А. Барберис
85'
81'
Замена
Эвандро
️️️️
Р. Де Пауль
76'
Желтая карточка
А. Аднан
Замена
Б. Максвелл Акости
️️️️
А. Налини
72'
60'
Замена
С. Перица
️️️️
С. Теро
60'
Замена
А. Балич
️️️️
С. Кумс
Желтая карточка
Д. Фальчинелли
37'
37'
Желтая карточка
С. Кумс
ГОЛ! 1:0!
М. Роден
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кротоне
21
Алекс Кордас
ВР
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
67
Джанмарко Феррари
ЦЗ
31
Марио Сампиризи
ЦЗ
20
Алеандро Рози
ЦЗ
7
Андреа Налини
ЛП
51
Андреа Барберис
ЦП
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
7
Маркус Роден
ЦП
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
29
Марселло Тротта
ЦФ
Главный тренер
Серсе Косми
Удинезе
1
Симоне Скуффет
ВР
6
Али Аднан
ЛЗ
5
Данило
ЦЗ
27
Фелипе
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
24
Свен Кумс
ЦП
7
Родриго Де Пауль
ПП
77
Сирил Теро
ЦФ
91
Дуван Сапата
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Кротоне
33
Аньелло Висково
ВР
12
Марко Феста
ВР
3
Клейтон
ВР
15
Джамел Месба
ЛЗ
14
Джузеппе Куомо
ЦЗ
3
Ное Дюсенн
ЦЗ
17
Андрей Котник
ЦП
24
Александар Тонев
ЦП
24
Казим Сульич
ЦФ
9
Сими
ЦФ
7
Боаду Максвелл Акости
ЦФ
Удинезе
1
Самуэле Перисан
ВР
1
Орестис Карнезис
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
28
Томас Арто
ЦЗ
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
11
Эвандро
ЦП
14
Андрия Балич
ЦП
18
Стипе Перица
ЦФ
10
Ридер
ЦФ
4-4-2
21
Кордас
11
Чеккерини
31
Сампиризи
20
Рози
67
Феррари
7
Налини
12
Крисетиг
7
Роден
51
Барберис
29
Тротта
11
Фальчинелли
4-4-2
1
Скуффет
30
Видмер
5
Данило
27
Фелипе
6
Аднан
7
Де Пауль
7
Агьеманг-Баду
24
Кумс
21
Янкто
91
Сапата
77
Теро
51
Барберис
24
Сульич
24
Сульич
51
Барберис
29
Тротта
9
Сими
9
Сими
29
Тротта
7
Налини
7
Акости
7
Акости
7
Налини
7
Де Пауль
11
Эвандро
11
Эвандро
7
Де Пауль
24
Кумс
14
Балич
14
Балич
24
Кумс
77
Теро
18
Перица
18
Перица
77
Теро
Остались в запасе
Кротоне
Удинезе
33
Аньелло Висково
ВР
12
Марко Феста
ВР
3
Клейтон
ВР
15
Джамел Месба
ЛЗ
14
Джузеппе Куомо
ЦЗ
3
Ное Дюсенн
ЦЗ
17
Андрей Котник
ЦП
24
Александар Тонев
ЦП
Главный тренер
Серсе Косми
1
Самуэле Перисан
ВР
1
Орестис Карнезис
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
28
Томас Арто
ЦЗ
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
10
Ридер
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Остались в запасе
33
Аньелло Висково
ВР
12
Марко Феста
ВР
3
Клейтон
ВР
15
Джамел Месба
ЛЗ
14
Джузеппе Куомо
ЦЗ
3
Ное Дюсенн
ЦЗ
17
Андрей Котник
ЦП
24
Александар Тонев
ЦП
Остались в запасе
1
Самуэле Перисан
ВР
1
Орестис Карнезис
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
28
Томас Арто
ЦЗ
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
10
Ридер
ЦФ
Главный тренер
Серсе Косми
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Статистика матча Кротоне - Удинезе
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Кротоне
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кремонезе
3 : 1
14.08.2023
Кротоне
Италия. Кубок, 2 раунд
Удинезе
4 : 0
14.12.2021
Кротоне
Италия. Кубок, 1 раунд
Кротоне
2 : 2
16.08.2021
Брешиа
Италия. Серия А, 38 тур
Кротоне
0 : 0
22.05.2021
Фиорентина
Италия. Серия А, 37 тур
Беневенто
1 : 1
16.05.2021
Кротоне
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Информация о матче
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