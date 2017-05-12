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    Расписание матчей 12-05-2017

    апрель 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
    май 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4
    июнь 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2
    Предыдущий день Следующий день
    Россия. Молодежное первенство (2016/2017), 28 тур
    12 мая, пятница
    12:00
    Амкар (мол)
    0:4
    Спартак М (мол)
    Матч завершен
    12 мая, пятница
    13:00
    Локомотив (мол)
    2:1
    Оренбург (мол)
    Матч завершен
    12 мая, пятница
    14:00
    Кр. Советов (мол)
    0:2
    Зенит (мол)
    Матч завершен
    Дания. Плей-офф (2016/2017), 7 тур, группа 1
    12 мая, пятница
    15:00
    Сендерийск
    5:2
    Мидтьюлланд
    Матч завершен
    12 мая, пятница
    17:00
    Люнгбю
    2:1
    Нордшелланд
    Матч завершен
    Дания. Плей-офф (2016/2017), 1/4 финала, группа B, первый матч
    12 мая, пятница
    19:00
    Виборг
    3:0
    Хорсенс
    Матч завершен
    Украина. Плей-офф (2016/2017), 7 тур, группа B
    12 мая, пятница
    19:00
    Волынь
    0:1
    Сталь
    Матч завершен
    Чехия. Синот Лига (2016/2017), 28 тур
    12 мая, пятница
    19:15
    Виктория
    3:3
    Млада Болеслав
    Матч завершен
    12 мая, пятница
    21:15
    Карвина
    1:1
    Спарта
    Матч завершен
    Россия. Премьер-лига (2016/2017), 28 тур
    12 мая, пятница
    19:30
    ЦСКА
    3:0
    Арсенал
    Матч завершен
    Норвегия. Элитсериен 2017, 8 тур
    12 мая, пятница
    20:00
    Олесунн
    0:1
    Волеренга
    Матч завершен
    Турция. Суперлига (2016/2017), 31 тур
    12 мая, пятница
    20:00
    Кайсериспор
    2:1
    Коньяспор
    Матч завершен
    12 мая, пятница
    20:00
    Касымпаша
    4:2
    Ризеспор
    Матч завершен
    Дания. Плей-офф (2016/2017), 1/4 финала, группа A, первый матч
    12 мая, пятница
    21:00
    Ольборг
    0:2
    Рандерс
    Матч завершен
    Испания. Сегунда (2016/2017), 38 тур
    12 мая, пятница
    21:00
    Севилья
    2:1
    Хетафе
    Матч завершен
    12 мая, пятница
    22:00
    Сарагоса
    1:1
    Кадис
    Матч завершен
    Бельгия. Плей-офф (2016/2017), 8 тур
    12 мая, пятница
    21:30
    Стандард
    2:0
    Мехелен
    Матч завершен
    Шотландия. Плей-офф (2016/2017), 3 тур, группа A
    12 мая, пятница
    21:45
    Абердин
    1:3
    Селтик
    Матч завершен
    Англия. Премьер-лига (2016/2017), 37 тур
    12 мая, пятница
    21:45
    Эвертон
    1:0
    Уотфорд
    Матч завершен
    12 мая, пятница
    22:00
    Вест Бромвич
    0:1
    Челси
    Матч завершен
    Португалия. Примейра (2016/2017), 33 тур
    12 мая, пятница
    22:30
    Белененсеш
    1:1
    Морейренcе
    Матч завершен
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