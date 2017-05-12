апрель 2017
май 2017
Россия. Молодежное первенство (2016/2017), 28 тур
12 мая, пятница
12:00
Матч завершен
12 мая, пятница
13:00
Матч завершен
12 мая, пятница
14:00
Матч завершен
Дания. Плей-офф (2016/2017), 7 тур, группа 1
12 мая, пятница
15:00
Матч завершен
12 мая, пятница
17:00
Матч завершен
Дания. Плей-офф (2016/2017), 1/4 финала, группа B, первый матч
Украина. Плей-офф (2016/2017), 7 тур, группа B
Чехия. Синот Лига (2016/2017), 28 тур
Россия. Премьер-лига (2016/2017), 28 тур
Норвегия. Элитсериен 2017, 8 тур
Турция. Суперлига (2016/2017), 31 тур
Дания. Плей-офф (2016/2017), 1/4 финала, группа A, первый матч
Испания. Сегунда (2016/2017), 38 тур
Бельгия. Плей-офф (2016/2017), 8 тур
Шотландия. Плей-офф (2016/2017), 3 тур, группа A
Англия. Премьер-лига (2016/2017), 37 тур
Португалия. Примейра (2016/2017), 33 тур
12 мая, пятница
22:30
Матч завершен