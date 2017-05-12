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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
ЦСКА - Арсенал
ЦСКА - Арсенал: обзор матча 12 мая 2017
ЦСКА
12.05.2017, пятница, 19:30
Россия. Премьер-лига, 28 тур
3 : 0
Завершен
Арсенал
31'
Б. Натхо (П)
41'
Ф. Чалов
53'
Ф. Чалов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА - Арсенал
Желтая карточка
К. Кучаев
90'
+1
88'
Желтая карточка
К. Комбаров
Замена
К. Кучаев
️️️️
П. Вернблум
87'
86'
Замена
А. Хагуш
️️️️
М. Александров
Замена
З. Тошич
️️️️
А. Головин
77'
Замена
Т. Жамалетдинов
️️️️
Ф. Чалов
67'
63'
Замена
И. Шевченко
️️️️
О. Власов
ГОЛ! 3:0!
Ф. Чалов
Пас отдал
Г. Щенников
53'
46'
Замена
М. Левашов
️️️️
В. Габулов
ГОЛ! 2:0!
Ф. Чалов
Пас отдал
А. Головин
41'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Б. Натхо
31'
30'
Желтая карточка
С. Сунзу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
42
Георгий Щенников
ЛАЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
11
Витиньо
ЛВ
19
Понтус Вернблум
ОП
10
Бибрас Натхо
ЦП
10
Александр Головин
АП
63
Федор Чалов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Арсенал
30
Владимир Габулов
ВР
77
Михаил Александров
ЛАЗ
21
Жерсон Вергара
ЦЗ
31
Стоппила Сунзу
ЦЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПАЗ
55
Александру Бурчану
ЦП
84
Олег Власов
ЦП
78
Илья Максимов
АП
23
Игорь Горбатенко
АП
19
Федерико Расич
ЦФ
Главный тренер
Сергей Кирьяков
ЦСКА
1
Илья Помазун
ВР
98
Павел Овчинников
ВР
18
Константин Кучаев
ЛАЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
17
Георгий Миланов
ЦП
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
80
Хетаг Хосонов
ЦП
11
Алексей Ионов
ПВ
18
Зоран Тошич
ПВ
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
Арсенал
31
Алексей Березин
ВР
36
Михаил Левашов
ВР
71
Александр Денисов
ЦЗ
6
Иван Иванов
ЦЗ
88
Гиа Григалава
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
22
Иван Ершов
ПЗ
88
Данила Буранов
ЦП
7
Кантемир Берхамов
ЦП
20
Вадим Стеклов
ЦП
17
Гурам Аджоев
ЦФ
99
Игорь Шевченко
ЦФ
4-2-1-2-1
35
Акинфеев
5
Васин
4
Игнашевич
24
Березуцкий
6
Фернандес
42
Щенников
19
Вернблум
10
Натхо
11
Витиньо
10
Головин
63
Чалов
3-2-2-2-1
30
Габулов
21
Вергара
31
Сунзу
6
Беляев
9
Комбаров
77
Александров
55
Бурчану
84
Власов
78
Максимов
23
Горбатенко
19
Расич
19
Вернблум
18
Кучаев
18
Кучаев
19
Вернблум
10
Головин
18
Тошич
18
Тошич
10
Головин
63
Чалов
75
Жамалетдинов
75
Жамалетдинов
63
Чалов
30
Габулов
36
Левашов
36
Левашов
30
Габулов
77
Александров
14
Хагуш
14
Хагуш
77
Александров
84
Власов
99
Шевченко
99
Шевченко
84
Власов
Остались в запасе
ЦСКА
Арсенал
1
Илья Помазун
ВР
98
Павел Овчинников
ВР
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
17
Георгий Миланов
ЦП
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
80
Хетаг Хосонов
ЦП
11
Алексей Ионов
ПВ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
88
Данила Буранов
ЦП
31
Алексей Березин
ВР
71
Александр Денисов
ЦЗ
6
Иван Иванов
ЦЗ
88
Гиа Григалава
ЦЗ
22
Иван Ершов
ПЗ
7
Кантемир Берхамов
ЦП
20
Вадим Стеклов
ЦП
17
Гурам Аджоев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Кирьяков
Остались в запасе
1
Илья Помазун
ВР
98
Павел Овчинников
ВР
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
17
Георгий Миланов
ЦП
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
80
Хетаг Хосонов
ЦП
11
Алексей Ионов
ПВ
Остались в запасе
88
Данила Буранов
ЦП
31
Алексей Березин
ВР
71
Александр Денисов
ЦЗ
6
Иван Иванов
ЦЗ
88
Гиа Григалава
ЦЗ
22
Иван Ершов
ПЗ
7
Кантемир Берхамов
ЦП
20
Вадим Стеклов
ЦП
17
Гурам Аджоев
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Главный тренер
Сергей Кирьяков
Статистика матча ЦСКА - Арсенал
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
- : -
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Арсенал
3 : 2
09.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Енисей
3 : 1
16.09.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Сельдяков
(Балашиха)
Стадион:
ВЭБ Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ ТВ
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