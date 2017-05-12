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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Амкар (мол) - Спартак М (мол)
Амкар (мол) - Спартак М (мол): обзор матча 12 мая 2017
Амкар (мол)
12.05.2017, пятница, 12:00
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
0 : 4
Завершен
Спартак М (мол)
32'
А. Ломовицкий
49'
Д. Петрунин
61'
В. Бабаев
86'
Н. Рассказов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Амкар (мол) - Спартак М (мол)
90'
Замена
Л. Миронов
️️️️
А. Ломовицкий
86'
ГОЛ! 0:4!
Н. Рассказов
83'
Замена
И. Иванов
️️️️
О. Красильниченко
81'
Замена
И. Мазуров
️️️️
И. Самбу
71'
Замена
Д. Пацев
️️️️
Д. Горовых
Замена
М. Кондрашов
️️️️
Х. Аушев
65'
61'
Замена
С. Бакаев
️️️️
Е. Никулин
Замена
Е. Парамонов
️️️️
В. Разделкин
61'
61'
ГОЛ! 0:3!
В. Бабаев
Замена
Г. Бурков
️️️️
Н. Тарасов
59'
49'
ГОЛ! 0:2!
Д. Петрунин
46'
Замена
В. Аверкиев
️️️️
В. Терешкин
32'
ГОЛ! 0:1!
А. Ломовицкий
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амкар (мол)
95
Денис Вамбольт
ВР
97
Хаваж Аушев
ЦЗ
24
Александр Мосунов
ЦЗ
2
Николай Тарасов
ЦЗ
29
Ринат Гусейнов
ЦЗ
7
Рустам Вазитдинов
ЛВ
91
Артем Филиппов
ОП
80
Андрей Трунин
ЦП
40
Владислав Разделкин
ЦП
99
Олег Мищенко
ЦП
70
Антон Гооге
ЦФ
Главный тренер
Константин Парамонов
Спартак М (мол)
16
Владислав Терешкин
ВР
3
Олег Красильниченко
ЛЗ
3
Даниил Петрунин
ЦЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
27
Даниил Горовых
ОП
19
Егор Никулин
ЦП
11
Владлен Бабаев
АП
10
Петр Володкин
АП
15
Николай Рассказов
ПВ
11
Александр Ломовицкий
ПВ
49
Идриса Самбу
ЦФ
Главный тренер
Алексей Лунин
Амкар (мол)
71
Анатолий Красильников
ВР
53
Максим Жуковский
ЛЗ
92
Данил Смирнов
ЦЗ
94
Александр Бушмин
ЦЗ
51
Никита Ромащенко
ЦЗ
34
Михаил Кондрашов
ЦЗ
59
Глеб Бурков
ЦЗ
44
Виктор Уренский
ЦП
73
Николай Смецкой
ЦП
68
Тимофей Краев
ЦП
11
Евгений Парамонов
ЦП
61
Александр Мелехов
ЦФ
Спартак М (мол)
57
Вадим Аверкиев
ВР
3
Илья Иванов
ЦЗ
7
Кирилл Феофилактов
ЦЗ
35
Леонид Миронов
ЦЗ
22
Илья Мазуров
ЛВ
23
Денис Пацев
АП
11
Солтмурад Бакаев
ПВ
4-1-3-1-1
95
Вамбольт
97
Аушев
2
Тарасов
29
Гусейнов
24
Мосунов
91
Филиппов
80
Трунин
40
Разделкин
99
Мищенко
7
Вазитдинов
70
Гооге
3-1-1-3-2
16
Терешкин
3
Петрунин
46
Мамин
3
Красильниченко
27
Горовых
19
Никулин
11
Ломовицкий
10
Володкин
11
Бабаев
49
Самбу
15
Рассказов
97
Аушев
34
Кондрашов
34
Кондрашов
97
Аушев
40
Разделкин
11
Парамонов
11
Парамонов
40
Разделкин
2
Тарасов
59
Бурков
59
Бурков
2
Тарасов
3
Красильниченко
3
Иванов
3
Иванов
3
Красильниченко
11
Ломовицкий
35
Миронов
35
Миронов
11
Ломовицкий
27
Горовых
23
Пацев
23
Пацев
27
Горовых
49
Самбу
22
Мазуров
22
Мазуров
49
Самбу
16
Терешкин
57
Аверкиев
57
Аверкиев
16
Терешкин
19
Никулин
11
Бакаев
11
Бакаев
19
Никулин
Остались в запасе
Амкар (мол)
Спартак М (мол)
61
Александр Мелехов
ЦФ
53
Максим Жуковский
ЛЗ
44
Виктор Уренский
ЦП
73
Николай Смецкой
ЦП
68
Тимофей Краев
ЦП
92
Данил Смирнов
ЦЗ
94
Александр Бушмин
ЦЗ
51
Никита Ромащенко
ЦЗ
71
Анатолий Красильников
ВР
Главный тренер
Константин Парамонов
7
Кирилл Феофилактов
ЦЗ
Главный тренер
Алексей Лунин
Остались в запасе
61
Александр Мелехов
ЦФ
53
Максим Жуковский
ЛЗ
44
Виктор Уренский
ЦП
73
Николай Смецкой
ЦП
68
Тимофей Краев
ЦП
92
Данил Смирнов
ЦЗ
94
Александр Бушмин
ЦЗ
51
Никита Ромащенко
ЦЗ
71
Анатолий Красильников
ВР
Остались в запасе
7
Кирилл Феофилактов
ЦЗ
Главный тренер
Константин Парамонов
Главный тренер
Алексей Лунин
Статистика матча Амкар (мол) - Спартак М (мол)
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Амкар (мол)
1 : 0
12.05.2018
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Урал (мол)
0 : 1
05.05.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Амкар (мол)
0 : 3
28.04.2018
Спартак М (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Тосно (мол)
4 : 1
21.04.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Амкар (мол)
1 : 0
13.04.2018
Рубин (мол)
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Спартак М (мол)
- : -
20.11.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 29 тур
Локомотив (мол)
3 : 0
06.11.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Акрон - Академия им. Коноплева
0 : 1
30.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Спартак М (мол)
2 : 2
23.10.2026
Динамо Мх (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Спартак М (мол)
0 : 1
09.10.2026
Урал (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Александр Генералов
(Алапаевск)
Стадион:
Звезда
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