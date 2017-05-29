апрель 2017
май 2017
Бразилия. Серия А 2017, 3 тур
США. МЛС 2017
29 мая, понедельник
00:00
Матч завершен
Россия. ПФЛ. Зона Запад (2016/2017), 25 тур
29 мая, понедельник
13:00
Матч завершен
Англия. Чемпионшип (2016/2017), Финал
29 мая, понедельник
17:00
Матч завершен
Дания. Плей-офф (2016/2017), 1/2 финала, группа A, ответный матч
Норвегия. Элитсериен 2017, 11 тур
29 мая, понедельник
20:00
Матч завершен
Турция. Суперлига (2016/2017), 33 тур
29 мая, понедельник
20:00
Матч завершен
Германия. Бундеслига (2016/2017), ответный матч
29 мая, понедельник
21:30
Матч завершен