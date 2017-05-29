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    Расписание матчей 29-05-2017

    апрель 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
    май 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4
    июнь 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2
    Предыдущий день Следующий день
    Бразилия. Серия А 2017, 3 тур
    29 мая, понедельник
    00:00
    Спорт Ресифи
    4:3
    Гремио
    Матч завершен
    29 мая, понедельник
    01:00
    Ботафого
    1:0
    Баия
    Матч завершен
    США. МЛС 2017
    29 мая, понедельник
    00:00
    Атланта Юнайтед
    3:1
    Нью-Йорк Сити
    Матч завершен
    29 мая, понедельник
    03:00
    Даллас
    0:0
    Хьюстон
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Зона Запад (2016/2017), 25 тур
    29 мая, понедельник
    13:00
    Знамя Труда
    2:5
    Динамо-2
    Матч завершен
    Англия. Чемпионшип (2016/2017), Финал
    29 мая, понедельник
    17:00
    Хаддерсфилд Таун
    0:0
    (4:3)п
    Рединг
    Матч завершен
    Дания. Плей-офф (2016/2017), 1/2 финала, группа A, ответный матч
    29 мая, понедельник
    20:00
    Рандерс
    2:0
    Оденсе
    Матч завершен
    Норвегия. Элитсериен 2017, 11 тур
    29 мая, понедельник
    20:00
    Стремсгодсет
    4:2
    Викинг
    Матч завершен
    Турция. Суперлига (2016/2017), 33 тур
    29 мая, понедельник
    20:00
    Аланьяспор
    2:3
    Галатасарай
    Матч завершен
    Германия. Бундеслига (2016/2017), ответный матч
    29 мая, понедельник
    21:30
    Айнтрахт
    0:1
    Вольфсбург
    Матч завершен
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