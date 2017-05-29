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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Ботафого - Баия
Ботафого - Баия: обзор матча 29 мая 2017
Ботафого
29.05.2017, понедельник, 01:00
Бразилия. Серия А, 3 тур
1 : 0
Завершен
Баия
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Статистика матча Ботафого - Баия
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ботафого
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
- : -
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Ремо
2 : 1
29.10.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 31 тур
Ботафого
1 : 0
18.10.2026
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 30 тур
Коритиба
1 : 1
12.10.2026
Ботафого
Баия
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
- : -
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крузейро
3 : 2
06.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сантос
1 : 1
25.10.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 31 тур
Баия
0 : 3
19.10.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 30 тур
Баия
1 : 0
12.10.2026
Мирассол
Информация о матче
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Ботафого
Баия
Серия A: шансы «Гремио» и «Баии» на победу в матче 35-го тура
09:52
Серия A: шансы «Коринтианса» и «Ботафого» на победу в матче 35-го тура
09:50
Серия A: шансы «Крузейро» и «Баии» на победу в матче 34 тура
5 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Баии» и «Сан-Паулу» на победу в матче 33-го тура
28 октября
Серия A Бразилии: шансы «Ремо» и «Ботафого» на победу в матче 33-го тура
28 октября
Серия A: шансы «Коринтианса» и «Ботафого» на победу в матче 35-го тура
09:50
Серия A Бразилии: шансы «Ремо» и «Ботафого» на победу в матче 33-го тура
28 октября
Бразильский клуб должен «Зениту» 6,5 миллиона
24 октября
3
Серия A: шансы «Интернасьонала» и «Ботафого» на победу в матче 32-го тура
23 октября
«Ботафого» – «Шапекоэнсе»: кто победит в матче 31 тура Серии A 2026
17 октября
Серия A: шансы «Гремио» и «Баии» на победу в матче 35-го тура
09:52
Серия A: шансы «Крузейро» и «Баии» на победу в матче 34 тура
5 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Баии» и «Сан-Паулу» на победу в матче 33-го тура
28 октября
Неймар оценил свое удаление за прикрытый рот
25 октября
Неймар получил красную карточку в Бразилии за «правило Винисиуса»
25 октября
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