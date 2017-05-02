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    Расписание матчей 02-05-2017

    апрель 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
    май 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4
    июнь 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2
    Предыдущий день Следующий день
    Казахстан. Премьер-лига 2017, 10 тур
    2 мая, вторник
    12:00
    Окжетпес
    0:2
    Шахтер
    Матч завершен
    2 мая, вторник
    15:00
    Акжайык
    1:0
    Тобол
    Матч завершен
    2 мая, вторник
    15:00
    Атырау
    1:0
    Кайсар
    Матч завершен
    2 мая, вторник
    16:00
    Иртыш
    0:1
    Ордабасы
    Матч завершен
    2 мая, вторник
    17:00
    Актобе
    1:1
    Тараз
    Матч завершен
    2 мая, вторник
    17:00
    Астана
    1:1
    Кайрат
    Матч завершен
    Россия. Кубок (2016/2017), Финал
    2 мая, вторник
    18:45
    Локомотив
    2:0
    Урал
    Матч завершен
    Лига чемпионов (2016/2017), 1/2 финала, первый матч
    2 мая, вторник
    21:45
    Реал
    3:0
    Атлетико
    Матч завершен
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