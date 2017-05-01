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    Расписание матчей 01-05-2017

    апрель 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
    май 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4
    июнь 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2
    Предыдущий день Следующий день
    Россия. Молодежное первенство (2016/2017), 26 тур
    1 мая, понедельник
    13:00
    Краснодар (мол)
    6:0
    Анжи (мол)
    Матч завершен
    Россия. Премьер-лига (2016/2017), 26 тур
    1 мая, понедельник
    13:00
    Томь
    0:2
    Зенит
    Матч завершен
    1 мая, понедельник
    15:30
    Крылья Советов
    1:1
    Оренбург
    Матч завершен
    1 мая, понедельник
    18:00
    Краснодар
    0:0
    Анжи
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Зона Запад (2016/2017), 21 тур
    1 мая, понедельник
    15:00
    Москва
    1:4
    Текстильщик
    Матч завершен
    Испания. Сегунда (2016/2017), 36 тур
    1 мая, понедельник
    18:00
    Уэска
    2:0
    Райо Вальекано
    Матч завершен
    1 мая, понедельник
    20:00
    Химнастик
    0:1
    Реус Депортиу
    Матч завершен
    Чехия. Синот Лига (2016/2017), 26 тур
    1 мая, понедельник
    18:30
    Слован
    4:1
    Богемианс 1905
    Матч завершен
    Бельгия. Плей-офф (2016/2017), 6 тур
    1 мая, понедельник
    19:00
    Брюгге
    2:1
    Зюлте-Варегем
    Матч завершен
    Дания. Плей-офф (2016/2017), 5 тур, группа B
    1 мая, понедельник
    20:00
    Силькеборг
    0:2
    Орхус
    Матч завершен
    Норвегия. Элитсериен 2017, 6 тур
    1 мая, понедельник
    20:00
    Сарпсборг 08
    1:2
    Русенборг
    Матч завершен
    Турция. Суперлига (2016/2017), 29 тур
    1 мая, понедельник
    20:00
    Бурсаспор
    0:5
    Галатасарай
    Матч завершен
    1 мая, понедельник
    20:00
    Османлыспор
    0:0
    Коньяспор
    Матч завершен
    Испания. Примера (2016/2017), 35 тур
    1 мая, понедельник
    22:00
    Малага
    4:2
    Севилья
    Матч завершен
    Англия. Премьер-лига (2016/2017), 35 тур
    1 мая, понедельник
    22:00
    Уотфорд
    0:1
    Ливерпуль
    Матч завершен
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