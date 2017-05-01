апрель 2017
май 2017
Россия. Молодежное первенство (2016/2017), 26 тур
1 мая, понедельник
13:00
Матч завершен
Россия. Премьер-лига (2016/2017), 26 тур
Россия. ПФЛ. Зона Запад (2016/2017), 21 тур
1 мая, понедельник
15:00
Матч завершен
Испания. Сегунда (2016/2017), 36 тур
1 мая, понедельник
18:00
Матч завершен
1 мая, понедельник
20:00
Матч завершен
Чехия. Синот Лига (2016/2017), 26 тур
1 мая, понедельник
18:30
Матч завершен
Бельгия. Плей-офф (2016/2017), 6 тур
1 мая, понедельник
19:00
Матч завершен
Дания. Плей-офф (2016/2017), 5 тур, группа B
1 мая, понедельник
20:00
Матч завершен
Норвегия. Элитсериен 2017, 6 тур
1 мая, понедельник
20:00
Матч завершен
Турция. Суперлига (2016/2017), 29 тур
1 мая, понедельник
20:00
Матч завершен
1 мая, понедельник
20:00
Матч завершен
Испания. Примера (2016/2017), 35 тур
Англия. Премьер-лига (2016/2017), 35 тур