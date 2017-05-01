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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Томь - Зенит
Томь - Зенит: обзор матча 01 мая 2017
Томь
01.05.2017, понедельник, 13:00
Россия. Премьер-лига, 26 тур
0 : 2
Завершен
Зенит
35'
О. Шатов
83'
Данни
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Томь - Зенит
Замена
Р. Салахутдинов
️️️️
А. Соболев
88'
87'
Замена
А. Кержаков
️️️️
О. Шатов
84'
Желтая карточка
Данни
83'
ГОЛ! 0:2!
Данни
Пас отдал
О. Шатов
77'
Замена
Р. Мак
️️️️
Жулиано
Замена
Д. Большунов
️️️️
Н. Гвинейский
64'
62'
Замена
И. Цаллагов
️️️️
Эрнани
Замена
А. Букачев
️️️️
А. Пульич
46'
35'
ГОЛ! 0:1!
О. Шатов
Пас отдал
Жулиано
31'
Желтая карточка
Д. Кришито
Желтая карточка
А. Соболев
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Томь
42
Александр Мелихов
ВР
69
Марк Карымов
ЦЗ
66
Анте Пульич
ЦЗ
84
Антон Митерев
ЦЗ
77
Дмитрий Сасин
ПАЗ
98
Никита Гвинейский
ЦП
17
Алексей Пугин
ЦП
92
Валерий Чуперка
ЦП
18
Артем Попов
ПВ
7
Александр Соболев
ЦФ
72
Павел Голышев
ЦФ
Зенит
99
Андрей Лунев
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
4
Доменико Кришито
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
10
Данни
ЛВ
6
Хави Гарсия
ОП
23
Эрнани
ЦП
20
Жулиано
АП
27
Олег Шатов
ПВ
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Томь
1
Алексей Солосин
ВР
54
Александр Букачев
ЦЗ
94
Александр Науменко
ЦП
65
Руслан Салахутдинов
ЦП
97
Даниил Большунов
АП
Зенит
12
Юрий Лодыгин
ВР
88
Максим Рудаков
ВР
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
21
Роберт Мак
ЛВ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
8
Маурисио
ОП
4
Артур Юсупов
ЦП
19
Лука Джорджевич
ЦФ
11
Александр Кержаков
ЦФ
3-1-3-1-2
42
Мелихов
69
Карымов
66
Пульич
84
Митерев
77
Сасин
98
Гвинейский
17
Пугин
92
Чуперка
18
Попов
72
Голышев
7
Соболев
4-1-1-3-1
99
Лунев
8
Смольников
20
Иванович
4
Кришито
18
Жирков
6
Хави Гарсия
23
Эрнани
27
Шатов
20
Жулиано
10
Данни
22
Дзюба
66
Пульич
54
Букачев
54
Букачев
66
Пульич
7
Соболев
65
Салахутдинов
65
Салахутдинов
7
Соболев
98
Гвинейский
97
Большунов
97
Большунов
98
Гвинейский
23
Эрнани
15
Цаллагов
15
Цаллагов
23
Эрнани
20
Жулиано
21
Мак
21
Мак
20
Жулиано
27
Шатов
11
Кержаков
11
Кержаков
27
Шатов
Остались в запасе
Томь
Зенит
94
Александр Науменко
ЦП
1
Алексей Солосин
ВР
12
Юрий Лодыгин
ВР
88
Максим Рудаков
ВР
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
8
Маурисио
ОП
4
Артур Юсупов
ЦП
19
Лука Джорджевич
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Остались в запасе
94
Александр Науменко
ЦП
1
Алексей Солосин
ВР
Остались в запасе
12
Юрий Лодыгин
ВР
88
Максим Рудаков
ВР
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
8
Маурисио
ОП
4
Артур Юсупов
ЦП
19
Лука Джорджевич
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Статистика матча Томь - Зенит
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Зенит
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Информация о матче
Главный судья:
Роман Галимов
(Улан-Удэ)
Стадион:
Труд
Где смотреть матч:
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