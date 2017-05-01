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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Малага - Севилья
Малага - Севилья: обзор матча 01 мая 2017
Малага
01.05.2017, понедельник, 22:00
Испания. Примера, 35 тур
4 : 2
Завершен
Севилья
38'
П. Форнальс
51'
С. Рамирес
77'
Д. Льоренте
89'
Хуанкар
30'
Ф. Васкес
57'
Ф. Васкес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Малага - Севилья
Желтая карточка
Хуанкар
90'
ГОЛ! 4:2!
Хуанкар
89'
Замена
Кеко
️️️️
Х. Онтиверос
87'
84'
Замена
Л. Вьетто
️️️️
Г. Меркадо
ГОЛ! 3:2!
Д. Льоренте
77'
76'
Желтая карточка
В. Иборра
72'
Замена
С. Йоветич
️️️️
В. Бен-Йеддер
Замена
М. Торрес
️️️️
Ф. Рикка
72'
Замена
Хуанкар
️️️️
Джони
59'
57'
ГОЛ! 2:2!
Ф. Васкес
53'
Замена
В. Иборра
️️️️
М. Краневиттер
ГОЛ! 2:1!
С. Рамирес
51'
Желтая карточка
Ф. Рикка
49'
39'
Желтая карточка
Х. Корреа
Желтая карточка
И. Камачо
39'
ГОЛ! 1:1!
П. Форнальс
38'
30'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Васкес
28'
Желтая карточка
Ф. Васкес
18'
Желтая карточка
П. Сарабия
8'
Желтая карточка
С. Эскудеро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Малага
13
Идрисс Камени
ВР
3
Диего Льоренте
ЦЗ
23
Луис Эрнандес
ЦЗ
16
Федерико Рикка
ЦЗ
4
Игнасио Камачо
ЛП
24
Джони
ЛВ
10
Хавьер Онтиверос
ЛВ
8
Луис Муньос
ОП
8
Пабло Форнальс
АП
36
Ресио
ПП
19
Сандро Рамирес
ЦФ
Севилья
15
Серхио Рико
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
25
Габриэль Меркадо
ЦЗ
2
Николас Пареха
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
5
Матиас Краневиттер
ЛП
20
Франко Васкес
АП
15
Стивен Н'Зонзи
ПП
7
Пабло Сарабия
ПВ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Малага
71
Денис Бойко
ВР
23
Мигель Торрес
ЦЗ
5
Гонсало Кастро
ЦП
6
Хосе Родригес
ЦП
20
Кеко
ЦП
27
Хуанкар
ЦП
27
Микаэл Сантос
ЦФ
Севилья
13
Давид Сорья
ВР
23
Адиль Рами
ЦЗ
10
Вальтер Монтойя
ЦП
10
Гансо
ЦП
10
Висенте Иборра
ЦП
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
9
Стеван Йоветич
ЦФ
3-1-2-3-1
13
Камени
3
Льоренте
23
Эрнандес
16
Рикка
8
Муньос
4
Камачо
36
Ресио
10
Онтиверос
8
Форнальс
24
Джони
19
Рамирес
4-2-2-2
15
Серхио Рико
25
Меркадо
2
Пареха
2
Лангле
18
Эскудеро
15
Н'Зонзи
5
Краневиттер
7
Сарабия
20
Васкес
10
Бен-Йеддер
32
Корреа
16
Рикка
23
Торрес
23
Торрес
16
Рикка
10
Онтиверос
20
Кеко
20
Кеко
10
Онтиверос
24
Джони
27
Хуанкар
27
Хуанкар
24
Джони
5
Краневиттер
10
Иборра
10
Иборра
5
Краневиттер
25
Меркадо
10
Вьетто
10
Вьетто
25
Меркадо
10
Бен-Йеддер
9
Йоветич
9
Йоветич
10
Бен-Йеддер
Остались в запасе
Малага
Севилья
71
Денис Бойко
ВР
5
Гонсало Кастро
ЦП
6
Хосе Родригес
ЦП
27
Микаэл Сантос
ЦФ
13
Давид Сорья
ВР
23
Адиль Рами
ЦЗ
10
Вальтер Монтойя
ЦП
10
Гансо
ЦП
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Остались в запасе
71
Денис Бойко
ВР
5
Гонсало Кастро
ЦП
6
Хосе Родригес
ЦП
27
Микаэл Сантос
ЦФ
Остались в запасе
13
Давид Сорья
ВР
23
Адиль Рами
ЦЗ
10
Вальтер Монтойя
ЦП
10
Гансо
ЦП
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Статистика матча Малага - Севилья
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Информация о матче
Стадион:
Ла Росаледа
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