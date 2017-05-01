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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Уотфорд - Ливерпуль
Уотфорд - Ливерпуль: обзор матча 01 мая 2017
Уотфорд
01.05.2017, понедельник, 22:00
Англия. Премьер-лига, 35 тур
0 : 1
Завершен
Ливерпуль
45'
Э. Джан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уотфорд - Ливерпуль
85'
Замена
Д. Старридж
️️️️
Д. Ориги
Замена
С. Окака-Чука
️️️️
Н. Амрабат
85'
Замена
И. Саксесс
️️️️
Э. Капу
73'
Желтая карточка
Э. Капу
69'
Желтая карточка
С. Предль
48'
45'
ГОЛ! 0:1!
Э. Джан
44'
Желтая карточка
Л. Лейва
Замена
К. Кабаселе
️️️️
М. Бритос
19'
13'
Замена
А. Лаллана
️️️️
Ф. Коутиньо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уотфорд
1
Эурелью Гомес
ВР
4
Себастьян Предль
ЦЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
22
Дэрил Янмат
ЛП
6
Этьенн Капу
ОП
8
Том Клеверли
ЦП
6
Абдулайе Дукуре
АП
39
Нордин Амрабат
ПП
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
14
Трой Дини
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Стилл
Ливерпуль
22
Симон Миньоле
ВР
6
Деян Ловрен
ЦЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
23
Джорджиньо Вейналдум
ЛП
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
23
Эмре Джан
ОП
6
Лукас Лейва
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
9
Роберто Фирмино
ЦФ
27
Дивок Ориги
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
Уотфорд
25
Костел Пантилимон
ВР
42
Эндрю Элефтериу
ЦЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
18
Камило Суньига
ЛП
85
Валон Бехрами
ЦП
90
Исаак Саксесс
ЦФ
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
Ливерпуль
1
Лорис Кариус
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
2
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
8
Марко Груйич
ОП
10
Адам Лаллана
АП
15
Даниэль Старридж
ЦФ
3-1-3-1-2
1
Гомес
4
Предль
3
Бритос
5
Мариаппа
6
Капу
22
Янмат
8
Клеверли
39
Амрабат
6
Дукуре
14
Дини
99
Ньянг
3-1-3-1-2
22
Миньоле
17
Клайн
32
Матип
6
Ловрен
23
Джан
6
Лейва
20
Милнер
23
Вейналдум
11
Коутиньо
27
Ориги
9
Фирмино
3
Бритос
27
Кабаселе
27
Кабаселе
3
Бритос
6
Капу
90
Саксесс
90
Саксесс
6
Капу
39
Амрабат
77
Окака-Чука
77
Окака-Чука
39
Амрабат
11
Коутиньо
10
Лаллана
10
Лаллана
11
Коутиньо
27
Ориги
15
Старридж
15
Старридж
27
Ориги
Остались в запасе
Уотфорд
Ливерпуль
42
Эндрю Элефтериу
ЦЗ
25
Костел Пантилимон
ВР
18
Камило Суньига
ЛП
85
Валон Бехрами
ЦП
Главный тренер
Эдвард Стилл
1
Лорис Кариус
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
2
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
8
Марко Груйич
ОП
Главный тренер
Андони Ираола
Остались в запасе
42
Эндрю Элефтериу
ЦЗ
25
Костел Пантилимон
ВР
18
Камило Суньига
ЛП
85
Валон Бехрами
ЦП
Остались в запасе
1
Лорис Кариус
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
2
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
8
Марко Груйич
ОП
Главный тренер
Эдвард Стилл
Главный тренер
Андони Ираола
Статистика матча Уотфорд - Ливерпуль
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Уотфорд
2 : 0
17.10.2026
Чарльтон
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Стадион:
Викарэйдж Роад
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
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