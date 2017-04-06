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    Расписание матчей 06-04-2017

    март 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2
    апрель 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
    май 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4
    Предыдущий день Следующий день
    Россия. Кубок (2016/2017), 1/2 финала
    6 апреля, четверг
    17:00
    Урал
    2:1
    Рубин
    Матч завершен
    Греция. Суперлига (2016/2017), 27 тур
    6 апреля, четверг
    17:15
    Панатинаикос
    1:0
    Паниониос
    Матч завершен
    6 апреля, четверг
    19:30
    Платаниас
    0:2
    АЕК
    Матч завершен
    Голландия. Эредивизие (2016/2017), 29 тур
    6 апреля, четверг
    19:30
    Рода
    2:1
    Зволле
    Матч завершен
    6 апреля, четверг
    21:45
    Твенте
    2:2
    ПСВ
    Матч завершен
    Норвегия. Элитсериен 2017, 2 тур
    6 апреля, четверг
    20:00
    Бранн
    3:0
    Стремсгодсет
    Матч завершен
    6 апреля, четверг
    20:00
    Викинг
    1:2
    Тромсе
    Матч завершен
    6 апреля, четверг
    20:00
    Хаугесунд
    4:3
    Волеренга
    Матч завершен
    Испания. Примера (2016/2017), 30 тур
    6 апреля, четверг
    20:30
    Эйбар
    3:1
    Лас-Пальмас
    Матч завершен
    6 апреля, четверг
    22:30
    Валенсия
    3:2
    Сельта
    Матч завершен
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