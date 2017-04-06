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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эйбар - Лас-Пальмас
Эйбар - Лас-Пальмас: обзор матча 06 апреля 2017
Эйбар
06.04.2017, четверг, 20:30
Испания. Примера, 30 тур
3 : 1
Завершен
Лас-Пальмас
14'
Бебе
24'
А. Айтами (АГ)
66'
А. Гонсалес (П)
62'
М. Лемос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эйбар - Лас-Пальмас
90'
+4
Желтая карточка
Хесе
Замена
Р. Пенья
️️️️
П. Леон
88'
86'
Замена
Эрнан
️️️️
Р. Меса
Замена
С. Энрих
️️️️
Кике
82'
78'
Замена
Хесе
️️️️
М. Ливайя
Желтая карточка
Д. Гарсия
74'
72'
Замена
К. Боатенг
️️️️
Х. Виера
ГОЛ с пенальти! 3:1!
А. Гонсалес
66'
65'
Желтая карточка
Р. Меса
64'
Желтая карточка
Д. Симон
62'
ГОЛ! 2:1!
М. Лемос
Желтая карточка
Ф. Лежен
61'
Замена
К. Ривера
️️️️
Г. Эскаланте
61'
54'
Желтая карточка
Э. Лопеш
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
А. Айтами
24'
ГОЛ! 1:0!
Бебе
Пас отдал
А. Луна
14'
8'
Желтая карточка
М. Ливайя
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эйбар
13
Йоель Родригес
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
4
Иван Рамис
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
12
Бебе
ЛВ
14
Дани Гарсия
ЦП
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
8
Адриан Гонсалес
АП
14
Педро Леон
ПВ
19
Кике
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Лас-Пальмас
13
Рауль Лисоайн
ВР
2
Давид Симон
ЦЗ
22
Элдер Лопеш
ЦЗ
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
16
Артилес Айтами
ЦЗ
16
Роке Меса
ЦП
19
Анхель Монторо
ЦП
10
Хонатан Виера
АП
10
Ален Халилович
АП
11
Момо
ПП
10
Марко Ливайя
ЦФ
Главный тренер
Энрике Сетьен
Эйбар
13
Асьер Риесго
ВР
17
Давид Юнка
ЛЗ
15
Мауро дос Сантос
ЦЗ
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
17
Кристиан Ривера
ЦП
9
Серхио Энрих
ЦФ
Лас-Пальмас
13
Хави Варас
ВР
5
Давид Гарсия
ЦЗ
23
Даниэль Кастельяно
ЦЗ
10
Хесе
ЛВ
14
Эрнан
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
24
Тана
ЦФ
4-2-3-1
13
Родригес
13
Луна
24
Лежен
4
Рамис
2
Капа
14
Дани Гарсия
8
Эскаланте
12
Бебе
8
Гонсалес
14
Леон
19
Кике
4-3-2-1
13
Лисоайн
22
Лопеш
3
Лемос
16
Айтами
2
Симон
11
Момо
19
Монторо
16
Меса
10
Виера
10
Халилович
10
Ливайя
14
Леон
7
Пенья
7
Пенья
14
Леон
8
Эскаланте
17
Ривера
17
Ривера
8
Эскаланте
19
Кике
9
Энрих
9
Энрих
19
Кике
16
Меса
14
Эрнан
14
Эрнан
16
Меса
10
Виера
27
Боатенг
27
Боатенг
10
Виера
10
Ливайя
10
Хесе
10
Хесе
10
Ливайя
Остались в запасе
Эйбар
Лас-Пальмас
13
Асьер Риесго
ВР
17
Давид Юнка
ЛЗ
15
Мауро дос Сантос
ЦЗ
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
13
Хави Варас
ВР
5
Давид Гарсия
ЦЗ
23
Даниэль Кастельяно
ЦЗ
24
Тана
ЦФ
Главный тренер
Энрике Сетьен
Остались в запасе
13
Асьер Риесго
ВР
17
Давид Юнка
ЛЗ
15
Мауро дос Сантос
ЦЗ
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
Остались в запасе
13
Хави Варас
ВР
5
Давид Гарсия
ЦЗ
23
Даниэль Кастельяно
ЦЗ
24
Тана
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Главный тренер
Энрике Сетьен
Статистика матча Эйбар - Лас-Пальмас
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Эйбар
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
- : -
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Овьедо
3 : 1
12.10.2026
Эйбар
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
- : -
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 13 тур
Лас-Пальмас
2 : 0
09.11.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 12 тур
Овьедо
2 : 3
02.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 11 тур
Лас-Пальмас
1 : 0
24.10.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 10 тур
Лас-Пальмас
0 : 3
17.10.2026
Кастельон
Информация о матче
Главный судья:
Игнасио Иглесиас Вильянуэва
(Пуэнтедеуме)
Стадион:
Мунисипал де Ипуруа
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1 июня
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