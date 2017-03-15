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    Расписание матчей 15-03-2017

    февраль 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5
    март 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2
    апрель 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
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    Чехия. Синот Лига (2016/2017), 16 тур
    15 марта, среда
    19:00
    Богемианс 1905
    0:1
    Виктория
    Матч завершен
    Лига чемпионов (2016/2017), 1/8 финала, ответный матч
    15 марта, среда
    22:45
    Атлетико
    0:0
    Байер
    Матч завершен
    15 марта, среда
    22:45
    Монако
    3:1
    Манчестер Сити
    Матч завершен
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