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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Атлетико - Байер
Атлетико - Байер: обзор матча 15 марта 2017
Атлетико
15.03.2017, среда, 22:45
Лига чемпионов, 1/8 финала
0 : 0
Первый матч – 4 : 2
Завершен
Байер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Байер
Желтая карточка
Н. Гайтан
89'
88'
Замена
Ч. Арангис
️️️️
К. Фолланд
81'
Замена
А. Мехмеди
️️️️
Чичарито
78'
Замена
Л. Бэйли
️️️️
Ю. Брандт
71'
Желтая карточка
Ю. Баумгартлингер
Замена
С. Савич
️️️️
Я. Карраско
71'
Желтая карточка
Х. Хименес
66'
Замена
Н. Гайтан
️️️️
А. Корреа
65'
64'
Желтая карточка
Т. Едвай
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
10
Янник Карраско
ЛВ
18
Томас Парти
ЦП
6
Коке
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Байер
1
Бернд Лено
ВР
18
Венделл
ЛЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
44
Кевин Кампль
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
19
Роберто Хильберт
ПП
38
Карим Беллараби
ПВ
14
Чичарито
ЦФ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
Главный тренер
Тайфун Коркут
Атлетико
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
15
Стефан Савич
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
39
Хуан Морено
ЦП
10
Николас Гайтан
ЦП
9
Фернандо Торрес
ЦФ
7
Алессио Черчи
ЦФ
Байер
28
Рамазан Озкан
ВР
21
Данни Да Коста
ПЗ
80
Владлен Юрченко
ЦП
20
Чарлес Арангис
ЦП
20
Йоэль Похьянпало
ЦФ
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
17
Леон Бэйли
ЦФ
4-3-2-1
13
Облак
21
Эрнандес
20
Хименес
2
Годин
24
Врсалько
18
Парти
6
Коке
8
Ньигес
10
Карраско
10
Корреа
7
Гризманн
3-1-2-2-2
1
Лено
15
Драгович
4
Едвай
18
Венделл
14
Баумгартлингер
19
Хильберт
44
Кампль
38
Беллараби
8
Брандт
31
Фолланд
14
Чичарито
10
Карраско
15
Савич
15
Савич
10
Карраско
10
Корреа
10
Гайтан
10
Гайтан
10
Корреа
31
Фолланд
20
Арангис
20
Арангис
31
Фолланд
14
Чичарито
14
Мехмеди
14
Мехмеди
14
Чичарито
8
Брандт
17
Бэйли
17
Бэйли
8
Брандт
Остались в запасе
Атлетико
Байер
39
Хуан Морено
ЦП
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
20
Хуанфран
ПЗ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
7
Алессио Черчи
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
28
Рамазан Озкан
ВР
21
Данни Да Коста
ПЗ
80
Владлен Юрченко
ЦП
20
Йоэль Похьянпало
ЦФ
Главный тренер
Тайфун Коркут
Остались в запасе
39
Хуан Морено
ЦП
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
20
Хуанфран
ПЗ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
7
Алессио Черчи
ЦФ
Остались в запасе
28
Рамазан Озкан
ВР
21
Данни Да Коста
ПЗ
80
Владлен Юрченко
ЦП
20
Йоэль Похьянпало
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Тайфун Коркут
Статистика матча Атлетико - Байер
2
7
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
7
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Стадион:
Висенте Кальдерон
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1
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