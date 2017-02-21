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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Байер - Атлетико
Байер - Атлетико: обзор матча 21 февраля 2017
Байер
21.02.2017, вторник, 22:45
Лига чемпионов, 1/8 финала
2 : 4
Ответный матч – 0 : 0
Завершен
Атлетико
48'
К. Беллараби
68'
С. Савич (АГ)
17'
С. Ньигес
25'
А. Гризманн
59'
К. Гамейро (П)
86'
Ф. Торрес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Байер - Атлетико
90'
Желтая карточка
Ф. Луис
89'
Желтая карточка
Габи
88'
Желтая карточка
Ф. Торрес
Замена
Л. Бэйли
️️️️
Ю. Брандт
87'
86'
ГОЛ! 2:4!
Ф. Торрес
Пас отдал
Ш. Врсалько
78'
Замена
А. Корреа
️️️️
А. Гризманн
78'
Замена
Ф. Торрес
️️️️
Я. Карраско
Желтая карточка
Ч. Арангис
74'
71'
Замена
Т. Парти
️️️️
К. Гамейро
ГОЛ в свои ворота! 2:3!
С. Савич
68'
Замена
Й. Похьянпало
️️️️
К. Беллараби
66'
Желтая карточка
Венделл
64'
59'
ГОЛ с пенальти! 1:3!
К. Гамейро
Желтая карточка
А. Драгович
58'
Замена
К. Фолланд
️️️️
К. Хаверц
56'
ГОЛ! 1:2!
К. Беллараби
Пас отдал
Б. Хенрикс
48'
25'
ГОЛ! 0:2!
А. Гризманн
Пас отдал
К. Гамейро
17'
ГОЛ! 0:1!
С. Ньигес
Пас отдал
Габи
Желтая карточка
Б. Хенрикс
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
1
Бернд Лено
ВР
18
Венделл
ЛЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
44
Кевин Кампль
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
20
Чарлес Арангис
ПП
10
Тео Бонгонда
ПВ
38
Карим Беллараби
ПВ
14
Чичарито
ЦФ
29
Кай Хаверц
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Атлетико
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
10
Янник Карраско
ЛВ
14
Габи
ЦП
6
Коке
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
9
Кевин Гамейро
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Байер
28
Рамазан Озкан
ВР
4
Тин Едвай
ЦЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
20
Йоэль Похьянпало
ЦФ
17
Леон Бэйли
ЦФ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
12
Кайо Энрике
ЛЗ
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
18
Томас Парти
ЦП
10
Николас Гайтан
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
4-2-3-2
1
Лено
18
Венделл
21
Топрак
15
Драгович
39
Хенрикс
44
Кампль
20
Арангис
10
Бонгонда
8
Брандт
38
Беллараби
29
Хаверц
14
Чичарито
4-3-1-2
13
Мойя
24
Врсалько
20
Хименес
15
Савич
16
Луис
14
Габи
6
Коке
8
Ньигес
10
Карраско
7
Гризманн
9
Гамейро
38
Беллараби
20
Похьянпало
20
Похьянпало
38
Беллараби
8
Брандт
17
Бэйли
17
Бэйли
8
Брандт
29
Хаверц
31
Фолланд
31
Фолланд
29
Хаверц
9
Гамейро
18
Парти
18
Парти
9
Гамейро
7
Гризманн
10
Корреа
10
Корреа
7
Гризманн
10
Карраско
9
Торрес
9
Торрес
10
Карраско
Остались в запасе
Байер
Атлетико
28
Рамазан Озкан
ВР
4
Тин Едвай
ЦЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
12
Кайо Энрике
ЛЗ
13
Ян Облак
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
10
Николас Гайтан
ЦП
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
28
Рамазан Озкан
ВР
4
Тин Едвай
ЦЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
Остались в запасе
12
Кайо Энрике
ЛЗ
13
Ян Облак
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
10
Николас Гайтан
ЦП
Главный тренер
Рогер Шмидт
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Байер - Атлетико
4
10
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
10
Матчи команд
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Главный судья:
Уильям Коллам
(Беллсхилл)
Стадион:
Бай-Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1
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