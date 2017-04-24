март 2017
апрель 2017
США. МЛС 2017
24 апреля, понедельник
01:00
Матч завершен
Россия. Молодежное первенство (2016/2017), 25 тур
24 апреля, понедельник
13:00
Матч завершен
24 апреля, понедельник
14:00
Матч завершен
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье (2016/2017), 20 тур
24 апреля, понедельник
16:00
Матч завершен
24 апреля, понедельник
16:00
Матч завершен
Дания. Плей-офф (2016/2017), 4 тур, группа B
Норвегия. Элитсериен 2017, 5 тур
Турция. Суперлига (2016/2017), 28 тур
Италия. Серия А (2016/2017), 33 тур
Испания. Примера (2016/2017), 33 тур
Англия. Чемпионшип (2016/2017), 44 тур
Португалия. Примейра (2016/2017), 30 тур
24 апреля, понедельник
22:00
Матч завершен