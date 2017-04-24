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    Расписание матчей 24-04-2017

    март 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2
    апрель 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
    май 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4
    Предыдущий день Следующий день
    США. МЛС 2017
    24 апреля, понедельник
    01:00
    Миннесота Юнайтед
    1:0
    Колорадо
    Матч завершен
    Россия. Молодежное первенство (2016/2017), 25 тур
    24 апреля, понедельник
    13:00
    Ростов (мол)
    0:1
    Уфа (мол)
    Матч завершен
    24 апреля, понедельник
    14:00
    Спартак М (мол)
    4:1
    Урал (мол)
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье (2016/2017), 20 тур
    24 апреля, понедельник
    15:30
    Челябинск
    2:3
    Пари НН
    Матч завершен
    24 апреля, понедельник
    16:00
    Лада-Тольятти
    1:1
    Волга
    Матч завершен
    24 апреля, понедельник
    16:00
    Носта
    1:2
    Зенит-Ижевск
    Матч завершен
    Дания. Плей-офф (2016/2017), 4 тур, группа B
    24 апреля, понедельник
    20:00
    Орхус
    4:0
    Ольборг
    Матч завершен
    Норвегия. Элитсериен 2017, 5 тур
    24 апреля, понедельник
    20:00
    Хаугесунд
    0:0
    Мольде
    Матч завершен
    Турция. Суперлига (2016/2017), 28 тур
    24 апреля, понедельник
    20:00
    Бешикташ
    3:2
    Аданаспор
    Матч завершен
    Италия. Серия А (2016/2017), 33 тур
    24 апреля, понедельник
    21:45
    Пескара
    1:4
    Рома
    Матч завершен
    Испания. Примера (2016/2017), 33 тур
    24 апреля, понедельник
    21:45
    Эйбар
    0:1
    Атлетик
    Матч завершен
    Англия. Чемпионшип (2016/2017), 44 тур
    24 апреля, понедельник
    21:45
    Ньюкасл
    4:1
    Престон
    Матч завершен
    Португалия. Примейра (2016/2017), 30 тур
    24 апреля, понедельник
    22:00
    Морейренcе
    0:0
    Шавиш
    Матч завершен
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