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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ньюкасл - Престон
Ньюкасл - Престон: обзор матча 24 апреля 2017
Ньюкасл
24.04.2017, понедельник, 21:45
Англия. Чемпионшип, 44 тур
4 : 1
Завершен
Престон
7'
А. Перес
45'
К. Атсу
65'
М. Ритчи (П)
67'
А. Перес
14'
Д. Хагилл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ньюкасл - Престон
Замена
Д. Мерфи
️️️️
А. Перес
83'
Желтая карточка
М. Ритчи
82'
Замена
Д. Коулбэк
️️️️
Д. Шелви
76'
72'
Замена
Д. Хорган
️️️️
Э. МакГиди
Замена
Й. Гуффран
️️️️
К. Атсу
68'
ГОЛ! 4:1!
А. Перес
67'
ГОЛ с пенальти! 3:1!
М. Ритчи
65'
63'
Красная карточка
П. Галлахер
Желтая карточка
Д. Шелви
56'
ГОЛ! 2:1!
К. Атсу
Пас отдал
А. Митрович
45'
27'
Желтая карточка
Т. Браунинг
14'
ГОЛ! 1:1!
Д. Хагилл
Пас отдал
Т. Баркуйзен
ГОЛ! 1:0!
А. Перес
Пас отдал
К. Кларк
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
33
Роб Эллиот
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
14
Пол Дамметт
ЛЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
30
Кристиан Атсу
ЛВ
14
Айзек Хэйден
ЦП
26
Джонджо Шелви
ЦП
6
Вурнон Анита
ЦП
9
Александар Митрович
ЦФ
22
Айосе Перес
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Престон
12
Крис Максвелл
ВР
23
Пол Хантингтон
ЦЗ
4
Эндрю Бойл
ЦЗ
3
Томми Сперр
ЦЗ
3
Таяс Браунинг
ЦЗ
46
Эйден МакГиди
ЛВ
12
Пол Галлахер
ЦП
14
Даниэль Джонсон
ЦП
8
Алан Брауне
ПП
29
Том Баркуйзен
ЛФ
9
Джордан Хагилл
ЦФ
Главный тренер
Саймон Грэйсон
Ньюкасл
1
Карл Дарлоу
ВР
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
17
Мухамед Диаме
ЦП
4
Джек Коулбэк
ЦП
9
Дэрил Мерфи
ЦФ
94
Йоан Гуффран
ЦФ
Престон
1
Андерс Линдегаард
ВР
2
Марник Вермийл
ЦЗ
7
Дэрил Хорган
ЦП
18
Бен Прингл
ЦП
24
Стив Мэй
ЦФ
10
Джермейн Бэкфорд
ЦФ
47
Каллум Робинсон
ЦФ
4-3-1-2
33
Эллиот
14
Дамметт
26
Кларк
24
Ласселлс
30
Ритчи
14
Хэйден
26
Шелви
6
Анита
30
Атсу
22
Перес
9
Митрович
4-3-1-2
12
Максвелл
4
Бойл
3
Сперр
3
Браунинг
23
Хантингтон
8
Брауне
14
Джонсон
12
Галлахер
46
МакГиди
9
Хагилл
29
Баркуйзен
26
Шелви
4
Коулбэк
4
Коулбэк
26
Шелви
22
Перес
9
Мерфи
9
Мерфи
22
Перес
30
Атсу
94
Гуффран
94
Гуффран
30
Атсу
46
МакГиди
7
Хорган
7
Хорган
46
МакГиди
Остались в запасе
Ньюкасл
Престон
1
Карл Дарлоу
ВР
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
17
Мухамед Диаме
ЦП
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
1
Андерс Линдегаард
ВР
2
Марник Вермийл
ЦЗ
18
Бен Прингл
ЦП
24
Стив Мэй
ЦФ
10
Джермейн Бэкфорд
ЦФ
47
Каллум Робинсон
ЦФ
Главный тренер
Саймон Грэйсон
Остались в запасе
1
Карл Дарлоу
ВР
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
17
Мухамед Диаме
ЦП
Остались в запасе
1
Андерс Линдегаард
ВР
2
Марник Вермийл
ЦЗ
18
Бен Прингл
ЦП
24
Стив Мэй
ЦФ
10
Джермейн Бэкфорд
ЦФ
47
Каллум Робинсон
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Главный тренер
Саймон Грэйсон
Статистика матча Ньюкасл - Престон
2
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Рексхэм
4 : 1
17.10.2026
Престон
Информация о матче
Главный судья:
Эндрю Мэдли
(Западный Йоркшир)
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
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