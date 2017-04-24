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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Пескара - Рома
Пескара - Рома: обзор матча 24 апреля 2017
Пескара
24.04.2017, понедельник, 21:45
Италия. Серия А, 33 тур
1 : 4
Завершен
Рома
83'
А. Бенали
44'
К. Строотман
45'
Р. Наингголан
48'
М. Салах
60'
М. Салах
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Пескара - Рома
ГОЛ! 1:4!
А. Бенали
Пас отдал
Л. Мемушай
83'
82'
Замена
Д. Перотти
️️️️
Л. Паредес
80'
Замена
Жуан
️️️️
Эмерсон
Замена
М. Форнасьер
️️️️
А. Кода
80'
71'
Замена
К. Гренье
️️️️
Э. Джеко
Замена
В. Верре
️️️️
М. Кулибали
67'
60'
ГОЛ! 0:4!
М. Салах
Пас отдал
С. Эль-Шаарави
48'
ГОЛ! 0:3!
М. Салах
Пас отдал
С. Эль-Шаарави
Замена
А. Бруно
️️️️
С. Мунтари
45'
45'
ГОЛ! 0:2!
Р. Наингголан
Пас отдал
Э. Джеко
44'
ГОЛ! 0:1!
К. Строотман
Пас отдал
С. Эль-Шаарави
Желтая карточка
С. Мунтари
40'
Желтая карточка
К. Бираги
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пескара
19
Винченцо Фьорилло
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
35
Андреа Кода
ЦЗ
83
Чезаре Бово
ЦЗ
7
Франческо Дзампано
ПЗ
20
Ледиан Мемушай
ЦП
4
Салли Мунтари
ЦП
28
Мамаду Кулибали
ПП
38
Жан-Кристоф Баэбек
ЦФ
10
Джанлука Капрари
ЦФ
50
Ахмад Бенали
РФ
Главный тренер
Зденек Земан
Рома
13
Войцех Щесны
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
5
Леандро Паредес
ОП
44
Раджа Наингголан
ЦП
8
Кевин Строотман
ПП
10
Мохамед Салах
ПВ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Пескара
1
Альбано Биццарри
ВР
44
Микеле Форнасьер
ЦЗ
23
Алессандро Кресценци
ЛП
16
Гастон Бругман
ОП
20
Григорис Кастанос
ЦП
28
Александру Митрица
ЦП
26
Валерио Верре
ЦП
5
Алессандро Бруно
ЦП
15
Хрвое Миличевич
ЦФ
9
Альберто Черри
ЦФ
11
Роберт Мурич
ЦФ
Рома
1
Алиссон
ВР
18
Богдан Лобонц
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
8
Жерсон
ЦП
33
Бруно Перес
ЦП
16
Даниэле Де Росси
ЦП
19
Клеман Гренье
ЦП
8
Диего Перотти
ЦФ
4-3-3
19
Фьорилло
3
Бираги
35
Кода
83
Бово
7
Дзампано
20
Мемушай
4
Мунтари
28
Кулибали
10
Капрари
38
Баэбек
50
Бенали
4-1-2-2-1
13
Щесны
22
Рюдигер
44
Манолас
17
Фасио
33
Эмерсон
5
Паредес
8
Строотман
44
Наингголан
10
Салах
92
Эль-Шаарави
10
Джеко
35
Кода
44
Форнасьер
44
Форнасьер
35
Кода
28
Кулибали
26
Верре
26
Верре
28
Кулибали
4
Мунтари
5
Бруно
5
Бруно
4
Мунтари
33
Эмерсон
15
Жуан
15
Жуан
33
Эмерсон
10
Джеко
19
Гренье
19
Гренье
10
Джеко
5
Паредес
8
Перотти
8
Перотти
5
Паредес
Остались в запасе
Пескара
Рома
20
Григорис Кастанос
ЦП
15
Хрвое Миличевич
ЦФ
1
Альбано Биццарри
ВР
23
Алессандро Кресценци
ЛП
16
Гастон Бругман
ОП
28
Александру Митрица
ЦП
9
Альберто Черри
ЦФ
11
Роберт Мурич
ЦФ
Главный тренер
Зденек Земан
1
Алиссон
ВР
18
Богдан Лобонц
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
8
Жерсон
ЦП
33
Бруно Перес
ЦП
16
Даниэле Де Росси
ЦП
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
20
Григорис Кастанос
ЦП
15
Хрвое Миличевич
ЦФ
1
Альбано Биццарри
ВР
23
Алессандро Кресценци
ЛП
16
Гастон Бругман
ОП
28
Александру Митрица
ЦП
9
Альберто Черри
ЦФ
11
Роберт Мурич
ЦФ
Остались в запасе
1
Алиссон
ВР
18
Богдан Лобонц
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
8
Жерсон
ЦП
33
Бруно Перес
ЦП
16
Даниэле Де Росси
ЦП
Главный тренер
Зденек Земан
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Пескара - Рома
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Пескара
Италия. Серия В, 38 тур
Пескара
1 : 1
08.05.2026
Специя
Италия. Серия В, 37 тур
Падова
1 : 0
01.05.2026
Пескара
Италия. Серия В, 36 тур
Пескара
1 : 1
25.04.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 35 тур
Каррарезе
2 : 2
19.04.2026
Пескара
Италия. Серия В, 34 тур
Пескара
1 : 2
11.04.2026
Сампдория
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Массимилиано Иррати
(Пистоя)
Стадион:
Адриатико
Где смотреть матч:
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