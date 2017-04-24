Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Россия. МФЛ
Спартак М (мол) - Урал (мол)
Спартак М (мол) - Урал (мол): обзор матча 24 апреля 2017
Спартак М (мол)
24.04.2017, понедельник, 14:00
Россия. Молодежное первенство, 25 тур
4 : 1
Завершен
Урал (мол)
16'
А. Ломовицкий
18'
Ф. Сакала
27'
А. Ломовицкий
65'
С. Бакаев
74'
Ж. Бугуи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак М (мол) - Урал (мол)
82'
Желтая карточка
О. Сулейманов
78'
Замена
А. Шептий
️️️️
Ж. Бугуи
Замена
И. Мазуров
️️️️
Ф. Сакала
75'
74'
ГОЛ! 4:1!
Ж. Бугуи
Замена
К. Орехов
️️️️
В. Бабаев
71'
69'
Замена
П. Кириллов
️️️️
А. Голубцов
Замена
О. Зепатта
️️️️
Н. Рассказов
67'
ГОЛ! 4:0!
С. Бакаев
65'
Замена
Е. Никулин
️️️️
И. Самбу
63'
46'
Замена
Е. Татаринов
️️️️
Д. Боровков
46'
Замена
А. Фахрутдинов
️️️️
А. Юсупов
46'
Замена
О. Сулейманов
️️️️
Н. Муромский
Замена
Д. Петрунин
️️️️
К. Феофилактов
46'
Желтая карточка
И. Самбу
32'
32'
Замена
В. Бердников
️️️️
Р. Панков
Замена
С. Бакаев
️️️️
А. Ломовицкий
29'
ГОЛ! 3:0!
А. Ломовицкий
27'
18'
Пенальти не реализован!
Д. Арапов
ГОЛ! 2:0!
Ф. Сакала
18'
ГОЛ! 1:0!
А. Ломовицкий
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак М (мол)
57
Вадим Аверкиев
ВР
3
Олег Красильниченко
ЛЗ
7
Кирилл Феофилактов
ЦЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
19
Александр Руденко
ЛВ
10
Петр Володкин
АП
11
Владлен Бабаев
АП
11
Александр Ломовицкий
ПВ
15
Николай Рассказов
ПВ
10
Фэшн Сакала
ЦФ
49
Идриса Самбу
ЦФ
Главный тренер
Алексей Лунин
Урал (мол)
99
Дмитрий Арапов
ВР
40
Максим Горин
ЦЗ
21
Дмитрий Боровков
ЦЗ
22
Кирилл Кочнев
ЦЗ
12
Радован Панков
ЦЗ
17
Эдуард Валиахметов
ПЗ
10
Никита Муромский
ЛВ
8
Сергей Подоксенов
ЦП
43
Александр Голубцов
АП
34
Жан-Жак Бугуи
ЦФ
10
Артем Юсупов
ЦФ
Главный тренер
Юрий Тарханов
Спартак М (мол)
41
Сергей Лазарев
ВР
59
Одри Зепатта
ВР
3
Илья Иванов
ЦЗ
15
Иван Костылев
ЦЗ
3
Даниил Петрунин
ЦЗ
22
Илья Мазуров
ЛВ
27
Даниил Горовых
ОП
59
Назар Гордеочук
ЦП
57
Кирилл Орехов
ЦП
19
Егор Никулин
ЦП
11
Солтмурад Бакаев
ПВ
Урал (мол)
97
Александр Шубин
ВР
99
Алексей Фахрутдинов
ЦЗ
72
Осман Сулейманов
ЦЗ
46
Вячеслав Бердников
ЦЗ
31
Павел Кириллов
ЦП
69
Андрей Шептий
ЦП
10
Евгений Татаринов
ЦФ
3-3-4
57
Аверкиев
3
Красильниченко
46
Мамин
7
Феофилактов
19
Руденко
11
Бабаев
15
Рассказов
11
Ломовицкий
49
Самбу
10
Сакала
10
Володкин
3-2-1-2-2
99
Арапов
21
Боровков
22
Кочнев
12
Панков
17
Валиахметов
40
Горин
8
Подоксенов
43
Голубцов
10
Муромский
10
Юсупов
34
Бугуи
10
Сакала
22
Мазуров
22
Мазуров
10
Сакала
11
Бабаев
57
Орехов
57
Орехов
11
Бабаев
15
Рассказов
59
Зепатта
59
Зепатта
15
Рассказов
49
Самбу
19
Никулин
19
Никулин
49
Самбу
7
Феофилактов
3
Петрунин
3
Петрунин
7
Феофилактов
11
Ломовицкий
11
Бакаев
11
Бакаев
11
Ломовицкий
10
Юсупов
99
Фахрутдинов
99
Фахрутдинов
10
Юсупов
43
Голубцов
31
Кириллов
31
Кириллов
43
Голубцов
34
Бугуи
69
Шептий
69
Шептий
34
Бугуи
10
Муромский
72
Сулейманов
72
Сулейманов
10
Муромский
12
Панков
46
Бердников
46
Бердников
12
Панков
21
Боровков
10
Татаринов
10
Татаринов
21
Боровков
Остались в запасе
Спартак М (мол)
Урал (мол)
3
Илья Иванов
ЦЗ
15
Иван Костылев
ЦЗ
41
Сергей Лазарев
ВР
59
Назар Гордеочук
ЦП
27
Даниил Горовых
ОП
Главный тренер
Алексей Лунин
97
Александр Шубин
ВР
Главный тренер
Юрий Тарханов
Остались в запасе
3
Илья Иванов
ЦЗ
15
Иван Костылев
ЦЗ
41
Сергей Лазарев
ВР
59
Назар Гордеочук
ЦП
27
Даниил Горовых
ОП
Остались в запасе
97
Александр Шубин
ВР
Главный тренер
Алексей Лунин
Главный тренер
Юрий Тарханов
Статистика матча Спартак М (мол) - Урал (мол)
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Спартак М (мол)
- : -
20.11.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 29 тур
Локомотив (мол)
3 : 0
06.11.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Акрон - Академия им. Коноплева
0 : 1
30.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Спартак М (мол)
2 : 2
23.10.2026
Динамо Мх (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Спартак М (мол)
0 : 1
09.10.2026
Урал (мол)
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Урал (мол)
- : -
20.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Динамо (мол)
1 : 3
06.11.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Урал (мол)
1 : 0
30.10.2026
Нижний Новгород (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Алмаз-Антей
3 : 0
23.10.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Урал (мол)
5 : 7
16.10.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Спартак М (мол)
0 : 1
09.10.2026
Урал (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Илья Иванов
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Спартак им. Игоря Нетто
Новости команд
Все
Спартак М (мол)
Урал (мол)
Клуб Первой лиги забрал тренера у молодежки «Спартака»
28 октября
4
Российский футболист перешел из «Спартака» в «Базель»
11 сентября
3
Четырехкратного чемпиона России внесли в базу «Миротворца»*
14 августа
8
Вратарь «Спартака» перешел в «Ротор»
5 марта
Два игрока из молодежки «Спартака» поедут на сборы с основой
1 января
4
Клуб Первой лиги забрал тренера у молодежки «Спартака»
28 октября
4
Российский футболист перешел из «Спартака» в «Базель»
11 сентября
3
Четырехкратного чемпиона России внесли в базу «Миротворца»*
14 августа
8
Вратарь «Спартака» перешел в «Ротор»
5 марта
Два игрока из молодежки «Спартака» поедут на сборы с основой
1 января
4
Игрок «Краснодара» сегодня забил с центра поля – точь-в-точь как вчера «Спортинг» «Арсеналу»
2023.03.17 23:06
1
Молодежное первенство. «Динамо» разгромило «Спартак», ЦСКА забил «Уралу» пять голов
2020.02.28 16:03
1
Молодежное первенство. «Спартак» победил «Динамо» и другие результаты
2018.08.24 17:24
1
Молодежное первенство. Победа над «Уралом» – первая в сезоне для «Зенита»
2018.08.19 14:13
Молодежное первенство. «Зенит» крупно проиграл «Рубину» и другие результаты
2018.08.12 13:25
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+